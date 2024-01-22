 

НЛО или что-то другое?

22.01.2024, 7:39, Разное
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На днях жители города Шарлотт (Северная Каролина, США) наблюдали огромный горящий объект с длинными столбами пламени.

Свидетели утверждают, что объект летел низко и оставлял за собой загадочный след огня и дыма. Социальные сети заполнились фотографиями и видеозаписями этого загадочного события.

Уфологи принялись оперативно плодить объяснения, предполагая, что это может быть горящий НЛО, покидающий нашу планету. Вопросы о происхождении и цели этого странного объекта неизвестны.

Один из свидетелей рассказал:

– Я никогда не видел ничего подобного. Это было как из фантастического фильма. Я чуть не потерял дар речи, глядя на этот странный свет в небе.

Эксперты из области аэрокосмических исследований пока не предоставили объяснение этому удивительному явлению. Некоторые считают, что это может быть космический мусор, метеорит или падающий на землю космический корабль, однако до сих пор нет конкретных данных.


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