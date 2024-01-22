Мнение: О мегазраде… Что делать с украинцами пото́м?

Это действительно эпично…

И украинские соцсети недаром который день подряд полыхают гневом и сыплют проклятия на голову молодой женщины из Мариуполя. Ещё бы — такое… «Мариупольская мадонна», которую «едва не убил Путин», поставила свою подпись за выдвижение действующего президента России на новый срок. И призывает всех голосовать за него.

Но не только в этом «гвоздь вопроса».

В марте 2022 года заглавное фото с моделью и бьюти-блогером из Мариуполя Марианной облетело мировые СМИ как символ «российских зверств». И даже подтолкнуло очередной раунд антироссийских санкций. Хотя довольно быстро стало известно, что снимок — постановочный, а Мариупольский роддом №1, якобы «зверски разбомбленный», использовали как военный объект боевики запрещённого в России «Азова» и рожениц в нём просто не было, неполживые западные СМИ предпочли этот факт обойти дружным умолчанием.

С тех пор аналогичные фейки всплывали на Западе не раз, а создатель снимка, фотограф-фейкомёт Евгений Малолетка даже удостоился какой-то западной премии, кажется, «за честность». Но Бог с ним! Речь всё же о главной героине.

Она, к слову, оправившись после благополучных родов, сама рассказала всю правду. В том числе журналистам Associated Press. Но те, по словам Марианны, «из всего интервью оставили только то, что им нужно». Неудобная для западного истеблишмента #правда их «не заинтересовала».

А она была в том, что…

«Я лежала в роддоме №3, — рассказывала впоследствии Марианна. — Хотела попасть в роддом №1, который был в Мариуполе ведущим. Но [запрещённый в России] «Азов» посчитал, что он им нужнее и всех оттуда выгнал. А там, где я оказалась, тоже были ВСУ. Не прямо с роженицами, а в соседнем блоке… У них там окна были завалены мешками с песком. А в наших палатах — обычные стёкла. То есть, они нами просто прикрывались…

Утром 9 марта всё было спокойно. В наш корпус никакого «прилёта» не было. Но в какой-то момент ударной волной вынесло окна. Началась паника, давка. Все побежали. Я уехала одной из последних, потому что ждала момента, чтоб вернуться в палату за сумкой с вещами. Не могла её оставить, там было всё для ребенка, а купить [в Мариуполе] ничего уже было нельзя.

Я не сразу заметила, что меня фотографируют Тот фотограф был без жилетки «Пресса». Весь в чёрном. Потом заметила у него фотоаппарат. Попросила не снимать меня. Он сказал: «Нет проблем». Но, как выяснилось, снимать не перестал».

Вот так и появилось это фото. Некоторые мариупольские паблики, впрочем, утверждали, что Марианна даже переодевалась для позирования с разных ракурсов, а Евгений Малолетка ей заплатил. Он же нанёс девушке немного грима на лицо, чтобы снимки выглядели драматичнее. Но это детали. Главное в том, что едва Марианна рассказала о том, как всё было на самом деле, «Мариупольскую мадонну» начали проклинать сами украинцы.

«Когда я донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины, что я теперь для них враг, — говорит девушка. — Самое обидное, что писали гадости про ребёнка. Мне и ей желали смерти. Я не понимаю как это возможно? А писали в том числе молодые мамочки. У меня душа переворачивалась. Я ведь никому ничего не наврала».

Это, собственно, предыстория. А сама #история — вот:

Именно после этого украинские соцсети неслабо полыхнули.

«#Путин чуть не убил вашего ребёнка, а вы ставите за него подпись. Даже Оруэлл в гробу перевернулся», — это, пожалуй, самый толерантный из комментариев в украинских пабликах. Остальные — за гранью приличий. И тут наглядно видна одна реальная проблема.

Украинцы настолько верят своей пропаганде, что послушно выключают мозг. Любому вменяемому человеку понятно, что будь фейк о Мариупольском роддоме хоть отчасти правдой, героиня фото не осталась бы в России. Тем более, что возможность уехать в Турцию, к родне мужа, теперь уже бывшего, у неё на тот момент имелась. Но она предпочла вернуться в Донецк и в качестве волонтёра помогать тем, кого регулярно обстреливают ВСУ. И это ещё одна неудобная для украинцев #правда. Которую они тоже предпочитают игнорировать.

Так что вот в чём вопрос: как превратить этих жертв тотальной пропаганды обратно в нормальных людей?

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