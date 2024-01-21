Секс-игрушка Womanizer Next от Lovehoney стала хитом из-за настройки глубины вибрации

Секс-игрушка Womanizer Next от компании Lovehoney приобрела популярность среди женщин благодаря своей инновационной настройке глубины вибрации, как пишет издание The Daily Star.

Womanizer Next – это устройство для стимуляции с использованием вакуума. Одной из них является Pleasure Air, метод воздействия на клитор без прямого физического контакта, который, как отмечает The Daily Star, создает ощущение схожее с оральным сексом.

Еще одной примечательной особенностью Womanizer Next является функция Climax Control, которая позволяет женщинам не только регулировать частоту и мощность вибрации, но и ее глубину.

Эта новинка уже доступна для покупки в нескольких странах. В Великобритании Womanizer Next продается по цене 190 фунтов стерлингов, что эквивалентно 21,5 тыс. рублей по курсу на 21 января 2024 года.