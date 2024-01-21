Мнение: О чистом и незамутнённом безумии… Так вот оно чё, Михалыч?

Паранойя беспощадна…

В прошлом году Финляндия, которая десятилетиями придерживалась умеренно-нейтральной политики в отношении России, резко запросилась в #НАТО и пополнила состав Альянса. Уже тогда не только российские власти назвали этот шаг «безумием» ввиду необходимости нарастить военные расходы. За счёт социальных статей бюджета в том числе.

А сверх того финны обязаны подготовится к войне с Россией в составе натовских сил. Такой сценарий предложил всем странам-членам блока глава его военного комитета Роб Бауэр.

И снова российские политики говорят о безумии своих финских коллег.

Но самое интересное…

Российские спикеры вполне вероятно правы!

Проблемы с психическим здоровьем отправляют все большее количество работающих финнов на больничный. Об этом сообщает Пенсионное ведомство Kela. В прошлом году рекордное число — 100 704 работника — получали суточное пособие по больничному листу на основании психических заболеваний. С 2000 года их число увеличилось более чем в два раза. По данным ведомства, ментальные расстройства являются сейчас основной причиной длительных больничных.

К сожалению, Kela не сообщает, сколько из этих 100+ тысяч «новых психов» приходится на финских политиков, чиновников и депутатов. Наверное, немало. Отсюда, вероятно, и проистекает усиливающееся «Venäläiset tulevat!» — «Русские идут!». Что ж, иногда всё просто…

По весьма популярной в России версии, американского министра обороны Джеймса Форрестола постоянный страх перед «русскими» довёл сначала до отставки, а затем и до прощального полёта из окна 16 этажа психиатрической лечебницы в городе Бетесда, штат Мэриленд. А до какого цугундера паранойя финских властей доведёт Суоми?

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