Мнение: Многокомнатность, многодетность и медицинская статистика

1. Как показывает наглядный пример стран с разными уровнями рождаемости, квартирный вопрос слабо влияет на желание общества заводить детей. Да, согласен, полно взятых вне контекста историй, как кто-то решил повременить с ребёнком именно из-за квартирного вопроса. В комментариях недавно рассказывали про советскую семью, в которой решили не увеличиваться, так как в одной квартире жили три поколения взрослых людей, не имея никакой надежды разъехаться. Однако достаточно сравнить Нигер и Южную Корею, Анголу и Испанию, чтобы прийти к очевидному выводу: ветер дует не из-за того, что деревья машут ветками.

Эксперты из развитых стран, включая Россию, неприятные факты по большей части игнорируют — сказав «А», экспертам придётся сказать и «Б», то есть обвинить в происходящем левацкую повестку и потерять после этого право на рукопожатие в своём кругу. Поэтому рассуждения почти всех экспертов аккуратно сводятся к тому, что растить детей в просторных квартирах комфортнее, чем в тесных и, следовательно, вот она главная причина все демографических бед. Ни в коем случае не споря с первым тезисом, замечу, что вот это «следовательно» бездоказательно. Даже если завтра увеличить жилплощадь каждого вдвое, рождаемость на сколько-нибудь заметную величину не вырастет…

Но, повторюсь, обсуждать неполиткорректные темы наши эксперты не готовы, а если бы были готовы, то вузы не держали бы их на научной работе, а журналисты не брали бы у них интервью. Поэтому эксперты говорят примерно следующее (цитирую социолога из ВШЭ):



Для того чтобы многодетность стала массовой, нужны совершенно другие жилищные и экономические условия. Обычное жилье в России, особенно в крупных городах, имеет в основном маленькую площадь и комнатность. На рынке новостроек представлены в основном квартиры-студии или однокомнатные. Для семьи с тремя-четырьмя детьми нужна квартира или дом, в котором будут три-четыре отдельные спальни.

Финансовая нагрузка на многодетную семью получается очень большая: детей надо кормить, обувать, одевать, давать им образование, а это значит, что совокупный доход семьи при пересчете на члена семьи будет становиться меньше, — это повышенный риск бедности. Люди же, как только появляется первенец, начинают ощущать, что ребенок — это дорого. А если детей несколько, женщине проблематично сочетать работу и их воспитание. При этом она должна работать — мужчине одному трудно обеспечивать семью, где трое несовершеннолетних, и тут возможностей тоже не так много.

Я бы сказала, что полный возврат к массовой многодетности, тем более к тому, чтобы в семьях было по пять-шесть и более детей, у нас невозможен.

В реальности возможна переориентация на двухдетность и трёхдетность, но для этого нужны условия и массовое жилищное строительство доступного жилья, в котором будут представлены трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры.

А также меры поддержки занятости женщин, чтобы они могли сочетать работу и уход за детьми, поощрение работодателей, которые дают такую возможность, например, организуют детские комнаты на крупных предприятиях, частично субсидируют детский летний отдых, потому что работающим родителям без помощи бабушек и дедушек сложно организовать присмотр за несколькими детьми, например, в период летних каникул.

Вообще говоря, многокомнатных квартир у нас не так уж мало. Другое дело, что население у нас не очень мобильно: многие живут в одном и том же жилье на одном месте всю жизнь, либо меняют его лишь один раз, вместо того, чтобы более гибко адаптировать размер жилья под текущий размер семьи, несколько раз переезжая с квартиры на квартиру.

Также сейчас примерно половина, а то и более, вновь возводимого жилья в России – это частные дома. В среднем же на человека у нас сейчас приходится уже почти 30 квадратных метров, против 15 метров в советские времена. Становится от этого лучше с рождаемостью? Пока что нет.

2. Уровень материнской смертности в России теперь в два раза ниже чем, в США, однако всё же несколько хуже, чем в Канаде. Так уже около 10 лет, за исключением ковидного 2021 года (ссылка):





3. Борьбу с младенческой смертностью наш Минздрав в своё время сделал приоритетом, так как доставшееся России в наследство от советской медицины отставание было почти политическим вопросом. Результат налицо: усилиями наших доблестных врачей смертность удалось снизить в несколько раз, так что теперь уже не мы отстаём от США с Канадой, а США с Канадой отстают от нас (ссылка):