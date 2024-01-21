Для жирной кожи: 3 рецепта эффективных дрожжевых масок

Многие обладательницы жирной кожи часто переживают по этому поводу. Может быть достаточно сложно убрать лишний жир с поверхности кожных покровов.

Днем приходится постоянно наносить слои пудры, применять различные средства для абсорбции. Однако есть достаточно простые домашние средства, которые помогают справиться с чрезмерной жирностью кожных покровов. Вот некоторые хорошие рецепты, в состав которых входят дрожжи.

Особенности масок

Дрожжи являются одним из самых лучших средств для подсушивания кожных покровов, которое идеально подходит для лечения угревых высыпаний, прыщей или жирной кожи. Кроме того, можно эффективно бороться с морщинами и возрастными изменениями. Помимо избавления от омертвевших клеток такие маски также помогают сделать кожу мягкой и сияющей. Дрожжи восстанавливают кожные покровы, делают их бархатистыми на ощупь.

Все эти рецепты помогают эффективно устранить имеющуюся проблему, поэтому можно выбрать одно из предложенных средств. Следует нанести маску на очищенную кожу, дождаться полного ее высыхания, а затем круговыми движениями втереть. Вымыть лицо теплой водой.

Все эти рецепты представляют собой не только маски, но и скрабы для лица, поэтому оказывают двойной эффект.

С йогуртом

Нужно смешать стакан натурального йогурта вместе с четвертью кубика дрожжей и добавить 1 ст. л. меда. Все хорошо перемешать и нанести ровным слоем на очищенные кожные покровы. Оставить на 20 минут, удалить высохшую маску, а остатки смыть теплой водой.

Кисломолочный продукт дополнительно способствует очищению и отшелушиванию кожи. Также это отличное средство для ухода за тусклыми и увядающими кожными покровами.

С молоком

Нужно смешать целый кубик дрожжей с теплым молоком. Должна получиться кремообразная масса.

Очистить лицо от имеющихся загрязнений, а затем нанести дрожжевую маску. Смыть ее через 15-20 минут.

С яичным желтком

Половину кубика дрожжей нужно перемешать вместе с яичным желтком и соком небольшого лимона. Очистить лицо, затем нанести маску ровным слоем. Дать полностью высохнуть, а затем удалить ее с лица.

При появлении ощущения стянутости нужно сразу же смыть маску с лица.

Все эти маски можно использовать только в том случае, если кожные покровы жирные. Если это не так, то эти средства использовать не стоит, так как они очень сильно сушат дерму.

Остатки маски хранить нельзя. Их сразу же нужно выбросить. Каждый раз перед применением готовится новое свежее средство.