Google разрабатывает две версии новых смарт-часов Pixel

Новые смарт-часы Google Pixel Watch 3 выйдут в двух размерах. Об пишет GizmoChina.

Точные размеры корпусов Pixel Watch 3 пока неизвестны. Больший корпус предоставит Google возможность увеличить размер дисплея и улучшить емкость батареи, что повысит срок службы устройства. К тому же больший корпус дает возможность для установки большего числа датчиков, связанных с здоровьем.

Предполагается, что в более крупной версии Pixel Watch 3 будут использоваться ремешки шириной 22 мм, что на 2 мм шире, чем ремешки текущей модели. Компания Google также может уменьшить рамку вокруг дисплея, придавая часам более изящный вид.

“Большие Pixel Watch 3 идеально подойдут людям с крупными запястьями или тем, кто ценит продолжительное время автономной работы. Pixel Watch 2 работают 24 часа с функцией Always-On-Display, но более крупная модель, вероятно, будет обладать еще лучшей автономностью”, – рассказали в GizmoChina.

Ожидается, что Pixel Watch 3 выйдут в начале октября, параллельно с выпуском новой серии смартфонов Pixel 9.