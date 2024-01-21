Самой эффективной мерой по снижению инфляции в 2023 году оказались молебны
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На сайте Центрального банка России опубликован публичный
отчёт о работе регулятора в 2023 году. Среди главных достижений авторы
отметили относительно низкую инфляцию – рост цен составил 7,4%, тогда как в сложившейся
макроэкономической ситуации этот показатель мог быть в два раза выше.
«Несмотря на сложную ситуацию на внешних рынках и
неблагоприятную конъюнктуру, инфляцию удалось удержать в рамках целевого
коридора. Это стало возможным не только благодаря политике ЦБ, но и использованию
нетривиальных решений», – говорится в отчёте.
Самой эффективной мерой по сдерживанию инфляции в 2023 году
стали молебны, которые были организованы по инициативе Русской православной
церкви. Как рассказал источник в руководстве регулятора, именно верующие
помогли сдержать рост цен осенью.
«В сентябре, когда мы вышли почти на 20% годовых, к нам
обратились высокие чины из РПЦ и предложили молитвой поспособствовать стабилизации
ситуации. Некоторые отнеслись к этому скептически, но неожиданно всё заработало
и именно это решение стало лучшим и намного эффективнее повышения ставки», – сообщил высокопоставленный сотрудник ЦБ.
В 2024 году планируется провести не менее 100 молебнов о
стабильности российской экономики и низкой инфляции.
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