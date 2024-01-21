Самой эффективной мерой по снижению инфляции в 2023 году оказались молебны

На сайте Центрального банка России опубликован публичный

отчёт о работе регулятора в 2023 году. Среди главных достижений авторы

отметили относительно низкую инфляцию – рост цен составил 7,4%, тогда как в сложившейся

макроэкономической ситуации этот показатель мог быть в два раза выше.

«Несмотря на сложную ситуацию на внешних рынках и

неблагоприятную конъюнктуру, инфляцию удалось удержать в рамках целевого

коридора. Это стало возможным не только благодаря политике ЦБ, но и использованию

нетривиальных решений», – говорится в отчёте.

Самой эффективной мерой по сдерживанию инфляции в 2023 году

стали молебны, которые были организованы по инициативе Русской православной

церкви. Как рассказал источник в руководстве регулятора, именно верующие

помогли сдержать рост цен осенью.

«В сентябре, когда мы вышли почти на 20% годовых, к нам

обратились высокие чины из РПЦ и предложили молитвой поспособствовать стабилизации

ситуации. Некоторые отнеслись к этому скептически, но неожиданно всё заработало

и именно это решение стало лучшим и намного эффективнее повышения ставки», – сообщил высокопоставленный сотрудник ЦБ.

В 2024 году планируется провести не менее 100 молебнов о

стабильности российской экономики и низкой инфляции.

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