Мнение: О бегстве Зеленского & Co… На низком старте?

Помните рекламу ирисок «Меллер»? Команда «Квартала 95» завершает масштабный ролик по её мотивам. Сюжет почти тот же. Экипаж терпящего бедствие самолёта тихонько покидает его с парашютами за спиной, а недоверчивому пассажиру КВС с улыбкой даёт вкусную конфетку. И тот успокаивается.

Нечто подобное сейчас наблюдается в масштабах терпящей бедствие Украины. Успокоенные байками про «перемогу» и «весь мир с нами» пассажиры даже не пытаются проснуться, а команда «Квартала 95» тем временем надевает «золотые парашюты». И, кажется, готовится сделать ноги.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «не увидел, пока, понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона [украинцев] нужно мобилизовать» в дополнение тем, кто уже правдами и неправдами набраны в ВСУ. Он также добавил, что «есть и вопрос относительно того, имеются ли #деньги в бюджете, чтоб профинансировать такое увеличение армии»/

С первым — вопросов нет. Украинская власть опасается социального взрыва, если мобилизация, от которой сейчас сравнительно успешно прячутся более 4 млн украинских мужчин, станет действительно массовой. Пока общество принимает эту «игру в догонялки» с военкомами, надеясь в ней увернуться или откупиться. От массового набора сбежать не получится. И это чревато в обе стороны.

А вот второе уже интереснее.

В 2022 году в «мирном» украинском бюджете как-то нашлись деньги чтобы нарастить численность только ВСУ на те же полмиллиона за три месяца. И это не считая набора в тероборону. С тех пор Украина получила более 140 млрд долл. только бюджетной поддержки, по данным Kiel Institute for the World Economy. Из них 60 млрд долл. — это прямые бюджетные вливания.

Для сравнения, весь годовой украинский бюджет — это 82 млрд долл., из которых «собственные» доходы — 43 млрд долл. И теперь выясняется, что #денегнет ни на мобилизацию, ни на выплату пенсий. Куда же они подевались?

Всё это сильно напоминает телодвижения бывшего украинского президента Виктора Януковича накануне бегства в Ростов. По слухам, он тоже опустошил казну перед тем, как вовремя смыться. Причём даже оставил дома «золотой батон», чтобы не отягощать себя тяжёлым и малоликвидным активом. Если следовать этой аналогии, выходит, что нынешняя киевская #власть сейчас тоже «нычет» #деньги и готовит отходные пути. Они, к слову, тоже не бесплатны.

Не нравится эта #версия?

ОК, вот вам ещё гипотеза, куда из украинского бюджета при всей внешней помощи могли исчезнуть средства для набора новых военных и содержания старых пенсионеров. #Украина пообещала выплачивать семьям погибших солдат ВСУ по 15 млн гривен «гробовых». Это чуть больше 400 тыс. долл. Но уже в прошлом году власти пошли на фокус, разбив эти выплаты на 40 месяцев (3,5 года). Три миллиона гривен выплачиваются сразу, а остаток — помесячно, равными платежами по 300 тыс. гривен. Кроме того, саму процедуру максимально заволокитили. От вдов и родных погибшего требуют предоставить заверенную командиром в/ч, где тот служил, справку о причинах и обстоятельствах гибели военнослужащего, выписку из приказа, постановление военно-врачебной комиссии по установлению причины смерти и ещё стопку документов. По данным украинских правозащитников, выплаты начинаются в лучшем случае через 9-10 месяцев после получения «похоронки».

Но, видимо, не помогает даже и эта «военная хитрость». Несложные расчёты показывают, что лишь в первый год семья погибшего украинского военного должна получить от государства 170 тыс. долл. по текущему курсу гривны к доллару. При 100 тыс. погибших — это часто встречающаяся и наиболее консервативная оценка — Украина обязана платить по 17 млрд долл. в год. «гробовых». Это примерно пятая часть бюджета.

Теперь вопрос на сообразительность. Сколько же на самом деле погибло украинских военнослужащих, если из-за выплат их семьям казна трещит по швам и ни на мобилизацию, ни на #пенсии средств «не хватает»?

Впрочем, разве вторая версия исключает первую?

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