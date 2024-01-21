Мнение: Почему русские колхозники были бедными, как диалектика развалила СССР и откуда взялись диаспоры

1. Все эти новые американские порядки, когда меньшинства сидят, свесив ножки, на шее большинств, и ноют, что им недодают, были когда-то и в нашей истории. Сталин установил для русских и белорусских колхозов налог в 3-4 раза больший, чем для колхозов в республиках Средней Азии и Закавказья. При этом долю доходов, которую можно было выплатить колхозникам, в РСФСР и БССР, Сталин установил на уровне вдвое ниже, чем в большинстве прочих республик:





В принципе, практика разного налогообложения в разных регионах является нормальной. Сейчас у нас тоже в Чечне, например, стандартный налог на малый бизнес — 1%, против 6% в большинстве других регионов. Разница в том, что в современной России налоговыми льготами развивают экономически отстающие регионы, тогда как в СССР таким образом угнетали русских в ходе борьбы с «великорусским шовинизмом». Два характерных факта.

Во-первых, любимая Сталиным Грузия имела ряд серьёзнейших привилегий, из-за чего слово «грузин» в СССР было синонимом термина «новый русский» в лихие девяностые — грузины жили в разы богаче, чем даже москвичи, при этом они напоказ сорили деньгами в ресторанах и магазинах, вызывая острый комплекс классовой неполноценности у местных, которые, в итоге, это расточительство и оплачивали. Сейчас, напомню, Грузия живёт примерно в два раза беднее, чем Россия, что более-менее соответствует уровням нашего экономического развития.

Во-вторых, Сталин распространил льготный режим не только на Среднюю Азию, где до начала его реформ и вправду жили хуже, чем в РСФСР, но и на Украину, где украинцев тогда ещё почти не было, так как масштабная советская украинизация за первые пятилетки не успела ещё переформатировать сознание живущих там русских. Вместе с тем, доход колхозников, распределяемый по трудодням, был в Украинской ССР в полтора раза выше, чем в РСФСР и БССР — и это при том, что земли Украины, особенно на юге, были хорошо развиты и заметно более плодородны, чем в Белоруссии и на большей части территории РСФСР.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Когда люди задаются вопросом “почему советский госаппарат не предотвратил распад СССР”, то обычно начинается конспирология. А все объясняется просто: госаппарат был парализован спущенной сверху марксистско-ленинской диалектикой. Когда сверху разъясняют линию партии “мы за рост национального самосознания, но против национализма” и “мы за право на самоопределение вплоть до отделения, но против сепаратизма” – то получивший такие установки чиновник либо плюнет и не будет делать ничего вообще, ограничиваясь имитацией, либо займется чем-то одним, по своему усмотрению. Ибо средний чиновник, в отличие от диалектиков наверху, не шизофреник и понимает, что выполнять одновременно две полностью противоречащих друг другу установки невозможно.

И действительно, Ленин говорил в своё время так (ПСС, т. 31, с. 434):

Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны. Если Финляндия, если Польша, Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист.

3. А вот заметка того же автора о происхождении национальных диаспор в современной России (ссылка):

…”диаспоры” в современном их виде – это изобретение Горбачева и Ко.

Неожиданно столкнувшись с межнациональными конфликтами, эти гениальные люди рассудили, что решать проблему нужно как при дедушке – когда были не только нацреспублики, нацавтономии, нацокруга и нацколхозы.

Но поскольку за прошедшие после дедушки шестьдесят с гаком лет народишко перемешался, систему решили дополнить национальными ассоциациями – теми самыми “диаспорами”, которые мы сейчас наблюдаем. Эти ассоциации должны были защищать права нетитульных на “чужой” территории и мыслились как полугосударственный элемент системы власти.

Процитирую секретаря ЦК КПСС Г.И. Усманова: “Представляется плодотворной идея национальных ассоциаций, создаваемых на общественно-государственной основе, имеющих органы управления на правах национальных министерств культуры и образования, делегирующих своих представителей в высшие органы республики” (Бюллетень Отдела национальных отношений ЦК КПСС “Национальные отношения в СССР: опыт и проблемы”, № 1 за 1990 год, с. 44).

Так что изначально по задумке горбачевских мудрецов “диаспоры” – это полугосударственные органы управления.