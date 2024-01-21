 

MacRumors: Apple Vision Pro продается с 25 предустановленными приложениями

21.01.2024, 18:25, Разное
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Издание MacRumors сообщает, что Apple Vision Pro поставляется с 25 предустановленными приложениями, разделенными на две категории: оптимизированные и неоптимизированные.

Среди оптимизированных приложений, которые имеют уникальные функции для пространственного взаимодействия с интерфейсом, включены: App Store, Encounter Dinosaurs, Files, Freeform, Keynote, Mail, Messages, Mindfulness, Music, Notes, Photos, Safari, Setting, Tips и TV.

Неоптимизированные приложения, с другой стороны, являются копиями iOS-версий и включают в себя: Books, Calendar, Home, Maps, News, Podcasts, Reminders, Shortcuts, Stocks, Voice Memos.

Однако MacRumors отмечает, что список предустановленных приложений не очень большой, в нем отсутствуют таких сервисы iWork, Pages, Clock, Contacs, Weather и Health. Тем не менее сообщается, что после запуска Apple Vision Pro ожидаются обновления, включая оптимизированную версию приложения FaceTime и сервис Capture для фотографий и записи видео на камеры гарнитуры.

Предзаказы на Apple Vision Pro были доступны с 19 января 2024 года, в рознице устройство появится 2 февраля.


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