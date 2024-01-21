Суд вернул в классификатор болезней вялотекущую шизофрению

Верховный суд Российской Федерации вернул в международный классификатор болезней (МКБ) вялотекущую шизофрению. Принятое в конце 1980-х решение исключить её из списка болезней признали «принятым под политическим давлением», «антинаучным» и «не отвечающим национальным интересам».

В качестве обоснования для возвращения болезни в клиническую практику использовались заключения объединения военных врачей «Психиатры в погонах», профессионального клуба «Единый психиатрический фронт» и Центра исследования телегонии «Кали-Юга».

«Поддавшись пагубному влиянию Запада и исходящих оттуда псевдонаучных измышлений, отечественные специалисты в конце 1980-х лишили страну важного и полезного диагноза, позволявшего оперативно и законно принимать терапевтические меры уголовно-правового воздействия, – решили судьи. – Поскольку отказ от диагноза «вялотекущая шизофрения» был политизирован и навязан научному сообществу людьми, не имеющими отношения к психиатрии, суд постановил: диагноз в каталоги вернуть, в том числе в международные, и в кратчайшие сроки начать его пилотную постановку с отработкой соответствующих терапевтических мер и своевременным выходом на плановые показатели их применения».

Решение уже вызвало положительные отклики общественности. Так, один из соавторов иска в ВС, лидер саратовского объединения «Советская Русь» Серафим Яроврат (настоящее имя – Леонид Курицын) заявил, что у большинство оппозиционеров «на роже или пятая графа написана, или шизофрения, а то и всё сразу», и теперь за это наконец-то можно привлекать по закону.

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