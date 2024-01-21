Wccftech: ремонт отдельных компонентов Apple Vision Pro доходит до $2399

Согласно информации от Wccftech, замена самого дорогого компонента MR-гарнитуры Apple Vision Pro обойдется пользователям в $2399. Им является внешний изогнутый дисплей EyeSight, который способен отображать как выражение прикрытой части лица пользователя, так и информацию о текущем контенте, который воспроизводит гарнитура.

Замена стекла EyeSight, в случае его царапин или разбития, обойдется в $799, но если дисплей сам по себе разобьется, то ремонт обойдется уже в $2399.

Интересно отметить, что стоимость замены EyeSight сравнима с ценой самой продвинутой модификации MacBook Pro на базе процессора M3 Pro с 1 ТБ хранилища данных. В этом случае, возможно, стоит доплатить всего $1 тыс. и приобрести новую Vision Pro.

Журналисты также подчеркнули, что при покупке Vision Pro расширеная гарантия AppleCare+ является крайне полезной вещью. AppleCare+ стоит $499 и действует в течение двух лет, предоставляя бесплатные или с большой скидкой виды ремонта.

Предварительные заказы на Apple Vision Pro начались 19 января 2024 года в США, а продажи в рознице стартуют 2 февраля.