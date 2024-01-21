Мнение: Как будут выживать американцы через 20 лет

«Их нравы». Линус Торвальдс, один из самых известных компьютерщиков в мире и «полубог» в хакерской табели о рангах, на неделю остался без электричества из-за ледяного дождя. В северный штат Орегон неожиданно пришла зима, несколько деревьев упали и повредили линию электропередач.

Аварии случаются везде, в том числе и в России. Однако в России в таких случаях по линиям высылают аварийные машины, в которой сидят вооружённые бензопилами лесорубы. Они разбирают завалы и восстанавливают обрывы. Происходит это не мгновенно, но быстро, так как процедура отлажена, так как электрики знают своё дело, и так как деревья вокруг проводов в России стараются спиливать заранее, специально на случай ураганов и ледяных дождей.

В США вышло иначе. Линус Торвальдс, должно быть, пожалел, что после переезда в США поселился в Штате бобра, климат в котором напоминает ему родную Финляндию. Местная электрическая компания просто игнорировала его жалобы, отвечая по телефону, что ему мерещится, что никаких обрывов нет, и что электричество в его сторону идёт. На попытки переубедить электриков ушло около 6 дней — только после этого они всё же выслали аварийную машину, реально устранившую повреждения (ссылка).

Если бы разработчик Линукса жил в России, проблемы бы не было. На случай коротких сбоев у нас существуют сервисы по прокату электрогенераторов, а длинные сбои, на неделю и больше, являются редкостью, и обычно беспокоят скорее предприятия, чем частных лиц. Да, мистер Торвальдс пишет, что ему не нравится, как генератор тарахтит. Однако раз в 10 лет можно один день и потерпеть — устроив себе импровизированный отпуск на это время, в конце концов.

Беда в том, что инфраструктура в США изношена до такой степени, что, например, сходы железнодорожных составов с рельс являются обыденностью и никого не удивляют. Деградирует всё, от электросетей и водопровода до автомобильных дорог и мостов. Причины известны: после начала гонений на «белых угнетателей», то есть на обеспеченных белых мужчин с традиционными ценностями, Соединённые Штаты направились по классическому пути «угнетения угнетателей», по которому ранее уже прошли ЮАР, Зимбабве и большая часть Латинской Америки.

Исторические США были белыми начиная с колониальных времён, то есть на протяжении более чем 400 лет. Доля этнических европейцев в составе населения колебалась от 80% до 100%, при этом перед началом нынешнего опустошительного демографического кризиса, в 1960-х, белых в США было около 90%. Дальше, однако, левые идеи победили, начался массовый завоз правильно голосующих мигрантов и тотальная потеря белыми интереса к жизни и к размножению. Сейчас белых в США только 60% (исторический антирекорд), а в роддомах белых младенцев меньше половины. Америка, которую мы знали, и которой мы когда-то завидовали, больше не с нами, это уже другая страна.

Пример ЮАР, Бразилии и прочих стран, прошедших аналогичную трансформацию, позволяет предположить, как будут развиваться события дальше.

По мере деградации государственных институтов обрывы линий электропередач станут обыденностью, также будут регулярно отключать воду или как минимум чистую воду. Выход на улицы ближайшего города станет опасным приключением даже для физически крепких и не боящихся получить в морду мужчин. Бензин начнут разбавлять, а скорая помощь и полиция коррумпируются до уровня «без взятки не приезжаем».

Допустим, проблему с электричеством можно ещё решить. Линуса Торвальдса раздражает тарахтение генератора, и я его понимаю, но китайские инженеры научились уже делать домашние генераторы с глушителем. Если поставить такой генератор в специально построенное под него закрытое помещение (с нормальной вентиляцией), шум до рабочего кабинета не будет уже доставать. Кроме того, благородное гудение дорогого генератора — это так называемый «белый шум», который обычному человеку приятен. Известный с советских времён рецепт: если вам надо поспать в коммуналке, общаге или в другом полном суеты месте, поставьте рядом с кроватью вентилятор, направив воздух куда-нибудь в сторону. Вентилятор приглушит топанье и гул голосов, так что спать будет гораздо комфортнее — почти как под шум дождя.

Так вот, проблему с электричеством можно ещё решить, хотя я лично и не хотел бы раз в день отмывать руки от бензина просто для того, чтобы в моих розетках гудели элементарные 110 вольт. Проблему с водой тоже можно решить, хотя и значительно дороже. А вот проблемы с безопасностью, медициной, интернетом и так далее на уровне одного частного дома решить уже нельзя.

Следовательно, сама жизнь заставит американцев продолжать то, что они и так уже начали делать — съезжаться в городки и области «для белых», оставляя вокруг дикие и опасные пустоши для остальных. Сегрегация, понятно, будет идти не по цвету кожи, а по размеру банковского счёта, но, как показывает опыт других стран, огороженные колючей проволокой острова благополучия будут белыми почти целиком. Внутри проблем с электричеством уже не будет: город с населением хотя бы в 10 тысяч человек может позволить себе и свою ТЭЦ, и свою водопроводную систему, и свои больницы, и свой интернет.

Жить в такой стране я бы, конечно, не хотел. Однако американцев не жалко — они получили ровно то, к чему шли. История показывает, что борьба за социальную справедливость всегда приводит в итоге к расслоению общества и значительно большей социальной несправедливости. Хотели перевернуть Америку на голову, чтобы безработный негр с радужным флагом на кепке имел законное право ставить сапог на грудь белому работающему протестанту, как будто сошедшему с рекламного плаката про Американскую мечту? Добро пожаловать к закономерному итогу, и не удивляйтесь, если «Сделать Америку Великой Снова», как обещает Дональд Трамп, не получится больше ни у кого и никогда.