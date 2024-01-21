ZDNet: Apple представила чехол для Vision Pro за $199

В ожидании выпуска MR-гарнитуры Vision Pro Apple опубликовала на своем веб-сайте несколько аксессуаров для этой новинки. Один из них – это чехол для переноски Vision Pro, стоимостью $199.

Этот чехол представляет собой овальный кейс с застежкой на молнии, обладающий прочным каркасом и мягкой обивкой. Внутри новинка облицована микрофиброй, которая эффективно защищает глянцевые поверхности от царапин. Журналисты ZDNet охарактеризовали этот аксессуар от Apple как “необычно комфортный”.

Чехол также оснащен отсеком для жесткого крепления батареи от устройства, в то время как сама гарнитура размещается в другой половине аксессуара. Кроме того, в чехле есть специальные отсеки для сменных линз Zeiss, а на одной из внешних сторон корпуса находится выдвижная ручка.

Предзаказ на Apple Vision Pro стал доступен в США с 19 января 2024 года, в розницу данная новинка появится чуть позже, 2 февраля.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта Apple Vision Pro будет сравнима с ценой самого дорогого MacBook.