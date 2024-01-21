 

В ВСУ пожаловались на окопы, кишащие крысами и мышами (россияне своих съели?)

21.01.2024, 16:08, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Канал CNN пообщался с украинской военнослужащей, которая пожаловалась на кишащие мышами и крысами окопы. В частности, она рассказала, как ей пришлось жить в землянке, рассчитанной на четырёх солдат, в которой при этом обитало около 1000 грызунов.


AP

Линии фронта на Украине заполонили крысы и мыши, которые, как сообщается, распространяют болезни, вызывающие у солдат рвоту и кровотечение из глаз, и наносят вред боеспособности, воссоздавая ужасные условия, наблюдавшиеся в войсках во время Первой мировой войны, пишет CNN.

Украинская военнослужащая с позывным «Кира» рассказала каналу, как прошлой осенью во время боевых действий в Запорожской области её батальон страдал от «эпидемии мышей».

«Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызёт кончики пальцев, или кусает вас за руку. Вы спите два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезёт», — сказала она CNN.

По её оценкам, в её землянке на четырёх солдат обитало около 1000 мышей.

«Это не мыши приходили к нам в гости, а мы были их гостями», — сказала Кира.

Это нашествие грызунов, как отмечается в статье, частично вызвано сменой времён года и циклом спаривания мышей, но также оно является показателем того, насколько статичным стал украинский конфликт после того, как контрнаступление Украины было в значительной степени отражено хорошо укреплённой российской обороной. В эту суровую зиму грызуны, которых привлекают тепло и еда, кормятся вдоль почти 1000-километровой линии фронта, распространяя болезни и недовольство.

Кира рассказала, что пробовала всё, чтобы избавить их бункеры от мышей: брызгала ядом, распыляла аммиак, даже молилась. По её словам, близлежащие магазины запаслись антимышиной продукцией и быстро на этом обогатились. Однако мыши продолжали приходить, поэтому украинские военные пробовали и другие методы.

«У нас была кошка по имени Буся, и поначалу она тоже помогала и ела мышей. Но позже их стало так много, что она отказалась. Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70, то это нереально», — сказала военнослужащая ВСУ.


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