Мнение: Сохраняя трезвость рассудка

А вот у этого поста – 10-летний юбилей! Да-да, я написал это ровно 21 января 2014 года. По поводу тогда уже идущего вовсю “второго Майдана” в Киеве. Интересно бывает оценить свои сиюминутные чувства в преддверии исторических событий.

Американцы, кто ж еще?!

Очень забавно. Я все ждал, когда ж наша пропаганда сядет в привычную колею и прикажет “гони!” И дождался. Открыли Америку – “оказывается”, “беспорядки на Майдане против законной украинской власти” организовывают… кто бы вы думали? Ну конечно же – американцы, проклятый Госдеп!

Какие американцы? Как они “организуют”? Зачем им это? В то же время старый френд, который недавно проводил социсследования на Украине, рассказал, что даже в Донецке (!), где была серия фокус-групп, он не услышал ни одного доброго слова о Януковиче. Что уж говорить про другие города и веси незалежной…” (2014)

Никогда я не верил всем этим антиамериканским закидонам. С детства, видимо, иммунитет.