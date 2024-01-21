Во избежание гендерной нейтральности все новые квартиры будут строить с двумя туалетами

Минстрой внёс в строительный кодекс поправки, согласно которым все новые квартиры, включая студии и апартаменты, должны будут оснащаться двумя туалетами – по одному на каждый реально существующий гендер.

Нововведения объясняются «реагированием на многочисленные обращения общественности». Люди обеспокоены тем, что в большинстве новых квартир есть всего один гендерно-нейтральный туалет. Это, по мнению общественников и чиновников, идёт вразрез с традиционными нравственными и моральными ценностями большинства россиян, и может даже считаться признаком гибридной культурной агрессии извне.

Новое правило вступает в силу с марта 2025 года, поэтому у застройщиков есть достаточно времени для изменения проектной документации. В уже строящихся домах дополнительные санузлы предлагается делать за счёт сокращения жилой площади помещений.

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