 

91mobiles: iPad Air 2024 года получит 12,9-дюймовый экран и новый блок камеры

21.01.2024, 15:05, Разное
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Согласно информации, опубликованной на портале 91mobiles, iPad Air 2024 года подвергнется некоторым изменениям, в то время как его общий дизайн останется неизменным. Основным изменением станет увеличение диагонали экрана с 10,9 до 12,9 дюйма. Кроме того, блок камеры также будет обновлен, в нем объединят объектив и светодиодную вспышку, и, вероятно, он станет немного выпуклым.

Сохраняя сходство с предыдущей моделью 2022 года, новый iPad Air будет иметь кнопку Touch ID на верхнем торце, а решетки динамиков останутся расположенными снизу. Справа будет находиться переключатель режимов, а слева – клавиши управления громкостью.

По мнению экспертов 91mobiles, обновленный дизайн 12,9-дюймовой модели iPad Air не будет радикальным, так как модель 2022 года уже получила существенное обновление с тонкими рамками, кнопкой Touch ID и плоскими краями.

Насчет технических характеристик устройства пока нет официальных данных, однако ожидается, что новый планшет будет оснащен мощным процессором М2.

Таким образом, iPad Air 2024 года обещает принести улучшения в виде более большего экрана и обновленной камеры, сохраняя при этом знакомый дизайн и ожидаемо высокую производительность.


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