Нутрициолог Строков считает, что пользы от продукта больше чем вреда

Многие обожают творог, но травматолог Алексей Баженов предупреждает, что есть категории людей, которые должны избегать его употребление, особенно с подсластителями, чтобы не рисковать развитием сахарного диабета.

По мнению врачей, регулярное употребление творога действительно способствует укреплению костной системы. Однако этот продукт эффективно усваивается только при достаточном уровне витамина D в организме человека.

Российские медики советуют приобретать творог, содержащий только молоко, закваску и хлористый кальций, и избегать продуктов с крахмалом, растительным жиром и другими добавками.

Травматолог Алексей Баженов подчеркивает, что творог хорошо усваивается только при наличии витамина D, без него кальций может не поступить в достаточном количестве в костную систему.

Если творог испортился, то не стоит использовать его для приготовления сырников, это может вызвать нежелательные проблемы с организмом. Медики советуют утилизировать такой продукт.

Творог богат текстурой и белком, он является отличной закуской, но отличается от сыра тем, что не выдерживается и подается свежим. Кроме того, он обладает низкой калорийностью по сравнению с другими видами сыра.

Врач-нутрициолог Игорь Строков отмечает, что творог полезен благодаря высокому содержанию кальция, но это лишь одно из множества питательных веществ, которые в нем присутствуют. Молочный продукт также является отличным источником витамина B12, играющего важную роль в предотвращении анемии. В нем содержатся также калий, фосфор, селен и витамин А.

На 100 граммов обезжиренного творога приходится 185 калорий, 25 граммов белка, всего 2,7 грамма жира (включая 1,4 грамма насыщенных жиров), 11 граммов углеводов, 9 граммов сахара и 136 мг калия.

Творог также оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови, специально для людей с диабетом второго типа. Он также способствует восстановлению мышц и обладает ценным содержанием белка, который может увеличивать мышечную массу.