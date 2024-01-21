CNN – Хейли отчитала Трампа после того, как он «перепутал» её с Пелоси

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Кандидат в президенты Никки Хейли поставила под сомнение остроту ума Дональда Трампа. Причиной стала речь политика о штурме Капитолия, в которой он, вероятно, спутал свою соперницу с бывшим спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, пишет CNN.



AP

Кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли усомнилась в умственных способностях Дональда Трампа. Причиной стала речь политика о штурме Капитолия 6 января 2021 года, в которой он, вероятно, спутал свою соперницу с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет CNN.

«Знаете ли вы, что они уничтожили и удалили всю информацию, все улики, всё (связанное с беспорядками на Капитолийском холме. — ИноТВ)? Всё это сделали по множеству причин. Например, Никки Хейли отвечала за безопасность, мы предложили ей 10 000 человек, солдат, национальных гвардейцев, всё, что они хотят. Они отказались», — заявил экс-глава Белого дома на встрече с избирателями в Нью-Хэмпшире.

После этого Хейли рассказала сторонникам в том же штате свою версию событий: «Вчера вечером на митинге Трамп несколько раз упоминал меня. Он спрашивал, почему я не позаботилась об охране во время беспорядков в Капитолии. Почему я не справилась с ними лучше. 6 января меня даже не было в Вашингтоне».

«Говорят, что он запутался, что он говорил о чём-то другом, что он имел в виду Нэнси Пелоси. Он упомянул меня несколько раз в этих обстоятельствах», — добавила бывший губернатор Южной Каролины.

«Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали уничижительно. Но когда речь идёт о давлении президентства, мы не можем допустить, чтобы умственная способность человека выполнять эту работу подвергалась сомнению», — подчеркнула Хейли.

В свою очередь, Трамп заявил, что несколько месяцев назад проходил тест на интеллект и «сдал его на отлично». «Я чувствую, что мой ум сейчас острее, чем 25 лет назад», — заверил сторонников экс-глава Белого дома.

За несколько дней до праймериз в Нью-Хэмпшире 52-летняя Хейли пыталась обратить внимание на свою разницу в возрасте с 77-летним Трампом и 81-летним Байденом. Она также вновь настаивала, что любой политик старше 75 должен проходить тест на умственные способности, заключает CNN.