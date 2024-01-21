В Кремле не исключают переноса столицы в Санкт-Петербург из соображений экономии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о возвращении столицы в Санкт-Петербург. Если несколько дней он сразу усомнился в аналогичной идее насчёт Иркутска, то на этот раз не стал ничего исключать.

По словам Пескова, он не слышал, чтобы такой вопрос сейчас изучался, но допустил, что если подобное решение всё-таки будет принято, россиян уведомят об этом в установленном порядке и в установленные сроки. Ранее сразу несколько газет утверждали: управлять страной из Москвы становится финансово обременительной задачей, которую «не тянут» даже федеральные органы власти. Не добавляют комфорта и новые городские законы, согласно которым даже лица с дипломатическим иммунитетом могут быть высланы обратно в Россию, если они совершат в столице правонарушения.

«Решение может быть подготовлено завтра или оно могло быть подготовлено ещё два года назад, но должна быть ещё и ясность с источниками средств на переезд органов государственной власти, депутатов, их семей, обслуги, рабочих душ… Как только все эти вопросы будут проработаны, тогда появится ясность», – пояснил в своём в ценном комментарии специально приглашённый эксперт.

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