Эксперт Мурей: повторное обвинение актеру Болдуину связано с выборами в США

19 января появилось сообщение о повторном обвинении американского актера и продюсера Алека Болдуина в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которое произошло в 2021 году на съемочной площадке в Нью-Мексико. Оно уже приобрело политический оттенок, считает Гарри Мурей, президент Европейского информационного центра по правам человека.

Мурей полагает, что сторонники бывшего президента Дональда Трампа, включая представителей прокуратуры и полиции, решили использовать обвинение в ущерб нынешнему президенту Джо Байдену. Актер Алек Болдуин является популярной фигурой, а его поддержка могла бы стать ценной для Байдена в предвыборном периоде.

Однако Мурей уверен, что с помощью опытных адвокатов Болдуин сможет избежать серьезного наказания. Даже если в худшем случае будут доказаны какие-либо нарушения, это не приведет к длительному тюремному заключению, а судебные разбирательства займут значительное время.

С другой стороны обвинения могут повлиять на политическую картину в предвыборный период. Эксперт считает, что команда Трампа может использовать судебный процесс против Болдуина как сигнал и охладить интерес голливудских звезд к политике и поддержке демократической партии.

Выборы президента США назначены на ноябрь текущего года, поэтому обвинения в адрес Болдуина могут оказать влияние на ход предвыборной кампании.