Мнение: О банкротстве США… Китайская разведка что-то пронюхала?

Если не зацикливаться на западноцентричной повестке, взгляд на мир и события в нём станет более реалистичным.

На китайском новостном и аналитическом портале China Military, официальном информационном ресурсе НОАК на английском языке, появилась весьма интересная #аналитика по текущей ситуации на «коллективном Западе» и в США в частности. Не в последнюю очередь она примечательна своим прогнозом о банкротстве Америки, а также некоторых западных стран. И даже тем, кто верует в непоколебимую мощь Соединённых Штатов будет полезно…

Ведь по мнению китайцев — «король-то голый!».

И нет, это не рассуждения из разряда «вы госдолг #США видели?». Тут всё гораздо глубже.

Нынешний «#кризис в Газе выявил моральное банкротство Запада», — утверждается в материале China Military. И это, быть может, даже серьёзнее, чем дефолты по долгам Америки, обсуждать которые, действительно, пока не имеет смысла. Но именно «моральное банкротство» бьёт по западным позициям в мире намного сильнее, чем любой финансовый #кризис.

«И российско-украинский, и израильско-палестинский конфликты являются трагедиями… Однако они также выявили двойные стандарты западных политиков, чьи взгляды на эти два конфликта прямо противоположны», — говорится в материале. Там отмечается, что Запад неоднократно осуждал Россию и выражал поддержку Украине и одновременно защищал «право Израиля на самооборону», не удосуживаясь упомянуть тревожно большое количество убийств палестинских мирных жителей.

Более 24 тыс. палестинцев, большинство из которых — дети и женщины, были убиты с 7 октября, когда боевики ХАМАС начали внезапное массированное нападение на Израиль, в результате чего погибло свыше тысячи израильских граждан. На основе данных, которые доступные в открытом доступе, международное объединение Oxfam заявило, что с начала конфликта солдаты АОИ убивали в среднем 250 палестинцев. Это больше, чем в любом другом конфликте XXI века.

«Но западные лидеры, от президента США Джо Байдена до президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в своих выступлениях игнорировали большое количество жертв среди палестинцев, отражая их полное пренебрежение к жизням палестинцев. Байден даже поставил под сомнение точность данных о количестве погибших в секторе Газа, которые были подтверждены агентствами ООН и гуманитарными организациями», — отмечается на портале China Military. Там также развенчиваются утверждения западных политиков, что «два конфликта совершенно различны по своей природе, поскольку «специальная военная операция» России якобы не была спровоцирована, тогда как Израиль подвергся нападению ХАМАС». Однако генсек ООН Антониу Гутерриш особо подчеркнул, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме, а были связаны с тем, что палестинский народ подвергался «удушающей оккупации» на протяжении 56 лет. Он имел в виду оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа с 1967 года.

Кроме того, обращение Израиля с палестинским народом многими в мире считается незаконным и бесчеловечным. Но западные лидеры не только отказываются осуждать преступления, совершенные их «союзниками и партнёрами», но и пытаются обелить их. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Израиль действительно заботится о жителях Газы, о палестинцах». «Используя ту же логику, она должна сказать, что Россия заботится об украинцах», — иронизируют китайские аналитики. И добавляют, что всякие «анналены бербок без колебаний осуждают Россию и используют такие слова, как “военные преступления” всякий раз, когда #Россия наносит удары по объектам украинского ВПК. Но они никогда не использовали те же термины для описания неизбирательных бомбардировок Израиля в секторе Газа, которые привели к гибели намного большего числа мирных палестинцев, чем гражданских лиц Украины».

Такое избирательное применение международных законов, Устава ООН и системы, основанной на правилах, небольшой группой самопровозглашённого «международного сообщества» просто ужасно на фоне израильских зверств в Газе, говорится в материале. Его авторы утверждают, что «кризис в Газе выявил моральное банкротство Запада». Причём оно признаётся уже и частью западной общественности.

«Западные лидеры и политики сегодня осуждают и называют “террористами тех”, кто им не нравится, — резюмирует портал China Military. — Но их риторика стала настолько пустой, что миллиарды людей на Глобальном Юге, больше не воспринимают их всерьёз».

И, пожалуй, ещё несколько лет назад высказывания официальных китайских СМИ относительно Запада не были настолько резкими.

Выходит, США и Запад — и впрямь банкроты?

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