Александр Овечкин продолжает борьбу за снайперский рекорд НХЛ, но безголевая серия продолжается

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды “Сент-Луис”, капитан “Вашингтон Кэпиталс” Александр Овечкин не смог забить ни одной шайбы или выполнить голевую передачу. Столичная команда потерпела поражение со счетом 0:3. таким образом россиянин продолжает свою безголевую серию, которая уже длится шестой матч подряд.

На данный момент 38-летний Овечкин продолжает бороться за снайперский рекорд НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. У российского нападающего на счету 830 заброшенных шайб, его отставание от лидера сократилось до 64 голов.

Следует отметить, что Овечкин, который выступает за “Вашингтон” с 2005 года, имеет в своем активе победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Он продолжает пытаться достичь исторической отметки Гретцки и занять свое место среди лучших снайперов НХЛ.