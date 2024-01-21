 

Александр Овечкин продолжает борьбу за снайперский рекорд НХЛ, но безголевая серия продолжается

21.01.2024, 11:45, Разное
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды “Сент-Луис”, капитан “Вашингтон Кэпиталс” Александр Овечкин не смог забить ни одной шайбы или выполнить голевую передачу. Столичная команда потерпела поражение со счетом 0:3. таким образом россиянин продолжает свою безголевую серию, которая уже длится шестой матч подряд.

На данный момент 38-летний Овечкин продолжает бороться за снайперский рекорд НХЛ, который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. У российского нападающего на счету 830 заброшенных шайб, его отставание от лидера сократилось до 64 голов.

Следует отметить, что Овечкин, который выступает за “Вашингтон” с 2005 года, имеет в своем активе победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Он продолжает пытаться достичь исторической отметки Гретцки и занять свое место среди лучших снайперов НХЛ.


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