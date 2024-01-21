 

Верховный суд снял многолетний запрет на ношение кружевного белья

21.01.2024, 11:33, Разное
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Верховный суд России вынес положительное решение по запросу ОАО «Ивановский текстиль» относительно снятия запрета на ношение кружевного белья, введённого правительством в 2014 году в качестве ответной меры на санкции иностранных государств.

В результативной части постановления Верховного суда уточняется, что за последнее десятилетие ситуация в отечественной лёгкой промышленности значительно улучшилась – если ранее основными поставщиками кружевного белья на российский рынок были зарубежные производители, то начиная с 2021 года, большинство такой продукции производится внутри страны, а к концу 2023 года её доля составила 90%. Таким образом запрет стал больше вредить отечественному бизнесу и потребителям.

Ещё одной причиной для пересмотра решения стали материалы из научной работы доктора культурологических наук Е.А. Звягинцевой, доказавшей, что кружева – традиционный элемент национальной русской одежды с начала XVI века и по сей день.

Решение Верховного суда позволит российским гражданам и иностранцам, официально пребывающим на территории РФ, больше не опасаться полицейских проверок и административных штрафов. Предприятия лёгкой промышленности смогут открыть новые линии и торговые точки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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