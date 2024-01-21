 

Китайский внедорожник YangWang U8 оснастят дронами-разведчиками

21.01.2024, 10:35, Разное
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BYD, китайский производитель автомобилей, представил свою новую модель внедорожника YangWang U8, который оснащен встроенным дроном-разведчиком.

Специальная док-станция для адаптированного дрона DJI Mavic установлена на крыше автомобиля. Управление дроном осуществляется через мультимедийный экран из салона машины. Его основной функцией является выполнение разведывательных миссий в условиях дорожного движения.

Этот инновационный функционал внедорожника, прежде всего, может пригодиться водителям, которым требуется контроль над проходом сложнодоступных участков. Док-станция поставляется с тремя сменными аккумуляторами и устройством для замены разряженных батарей.

Цены на BYD YangWang U8 на российском рынке начинаются от 15 миллионов рублей. Информации о продаже моделей внедорожников с дронами в РФ на данный момент нет.


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