Ученые разработали быстрых и умеющих ходить по воде роботов

Ученые-робототехники из Университета Вашингтона в США разработали самых маленьких, легких и быстрых полнофункциональных роботов на данный момент. Результаты их исследования были представлены на Международной конференции IEEE по интеллектуальным роботам и системам.

Эти миниатюрные роботы имеют форму жука и водомерки. Масса первого устройства составляет всего восемь миллиграммов, второго – 55 миллиграммов. Оба способны передвигаться со скоростью около шести миллиметров в секунду как по поверхности воды, так и по суше.

Особенностью этих микророботов являются их приводы, вес которых не превышает миллиграмма. Они используют сплав с памятью формы, который меняет свою конфигурацию при нагревании и возвращается к исходной форме. Это позволяет создавать очень прочные двигатели без подвижных или вращающихся деталей.

Двигатели этих миниатюрных роботов состоят из двух крошечных проволок диаметром 0,0025 сантиметра. Они могут нагреваться и охлаждаться малым током, позволяя роботам двигать конечностями с частотой до 40 раз в секунду. В предварительных испытаниях микропривод смог поднять вес в 150 раз больше своего собственного.

Научные группы также работают над созданием микробатарей и других источников питания, чтобы сделать этих роботов полностью автономными.