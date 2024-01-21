В мире стартовали продажи смартфонов серии Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi официально представила на мировом рынке свою новую линейку смартфонов Redmi Note 13 Pro 5G.

Redmi Note 13 Pro+ 5G оснащен 6.67-дюймовым дисплеем CrystalRes AMOLED с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. Разрешение экрана составляет 2712 x 1220 (1.5K), а сам он защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Устройство работает на процессоре Dimensity 7200-Ultra и представлено в двух вариантах памяти: 8/256 ГБ или 12/512 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 120 Вт. Камера включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Redmi Note 13 Pro 5G обладает тем же 6.67-дюймовым дисплеем CrystalRes AMOLED и работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2. Смартфон также доступен в двух вариантах памяти и оборудован аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Обе модели представлены в различных цветовых вариантах. Цены на Redmi Note 13 Pro+ 5G начинаются от $400, а на Redmi Note 13 Pro 5G — от $304.