 

Мнение: На смерть кота Твикса

21.01.2024, 4:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кота безусловно жаль. С другой стороны, против проводницы, выкинувшей его на мороз, вскипает настолько мощная волна беззаветной фейсбучной ненависти, что и за нее становится как-то страшно. Нужно ли нам в этой истории еще больше жертв?

Я в веселые студенческие годы тоже поработал проводником в поездах, даже дважды ездил на БАМ Москва-Нерюнгри, 7 суток в одну сторону, а с неизбежными в совке опозданиями на все станции выходило все 15 дней – полмесяца – в рейсе. Поэтому с коллегой, трагически не полюбившей котейку, я все ж чувствую некоторую солидарность. И не могу понять одного – зачем же она так?

Прикинул, что бы я сделал на ее месте. Сравнивать трудно, конечно. Я-то ехал в период советского раздолбайства, и возил обычно по 20-30 зайцев единомоментно, что уж там какие-то коты… Это сейчас проводников зажали и вымуштровали так, что они вздохнуть боятся. Чертов капитализм! Главное, вагоны стали новее, но лучше не стали.

Но все ж – что бы я сделал? Все ж выкидывать кота в 30-градусный мороз я б, наверно, не стал – поостерегся б брать грех на душу. Наверно, я б просто знал, что некий охламон везет с собой кота в переноске – в конце концов, переноска – вещь приметная, не в кармане же он ее держал! А билеты всяко проверять приходится, по купе ходить.

Но даже если и нет, не заметил – я б кота соседу подбросил, в другой вагон. Делов-то – кота за шкирку, шмыг в тамбур, закинул – и совесть чиста, пушистый диверсант в чужом вагоне не замерзнет. Пусть сосед разбирается. Почему проводница так не сделала? Непонятно.

Наверно, очень штрафа боялась. Мне рассказывали, что частники, которые эти пассажирские поезда содержат, штрафуют их буквально за все подряд. В общем, жестокость порождает жестокость.

И еще – все эти рыдания над “несчастным котиком” никакого доверия не внушают. Немцы, говорят, до войны были самой сентиментальной нацией, рыдали вообще по любому поводу. А особенно – немки.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Next Level Initiatives. Белые каски, Украина…

21.01 / На кончиках косичек или у основания хвоста: добавляем бантики на волосы для создания образа кокетки

21.01 / Мнение: Милосердие, кое стучится в сердца

21.01 / Мнение: О нефритовом стержне товарища Си… Путин, что с губой?

21.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Неизбежность

21.01 / Мнение: Письмо: “Очень интересно: кто он?”

21.01 / Текстурированные пряди и «волны русалки»: трендовые стрижки и прически для женщин в 2024 году

21.01 / Мнение: ПланетаVPN полетела?

21.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Ты помнишь, как все начиналось…

20.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Италии официально разрешили фашистские привествия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика