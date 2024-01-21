Мнение: На смерть кота Твикса

Кота безусловно жаль. С другой стороны, против проводницы, выкинувшей его на мороз, вскипает настолько мощная волна беззаветной фейсбучной ненависти, что и за нее становится как-то страшно. Нужно ли нам в этой истории еще больше жертв?

Я в веселые студенческие годы тоже поработал проводником в поездах, даже дважды ездил на БАМ Москва-Нерюнгри, 7 суток в одну сторону, а с неизбежными в совке опозданиями на все станции выходило все 15 дней – полмесяца – в рейсе. Поэтому с коллегой, трагически не полюбившей котейку, я все ж чувствую некоторую солидарность. И не могу понять одного – зачем же она так?

Прикинул, что бы я сделал на ее месте. Сравнивать трудно, конечно. Я-то ехал в период советского раздолбайства, и возил обычно по 20-30 зайцев единомоментно, что уж там какие-то коты… Это сейчас проводников зажали и вымуштровали так, что они вздохнуть боятся. Чертов капитализм! Главное, вагоны стали новее, но лучше не стали.

Но все ж – что бы я сделал? Все ж выкидывать кота в 30-градусный мороз я б, наверно, не стал – поостерегся б брать грех на душу. Наверно, я б просто знал, что некий охламон везет с собой кота в переноске – в конце концов, переноска – вещь приметная, не в кармане же он ее держал! А билеты всяко проверять приходится, по купе ходить.

Но даже если и нет, не заметил – я б кота соседу подбросил, в другой вагон. Делов-то – кота за шкирку, шмыг в тамбур, закинул – и совесть чиста, пушистый диверсант в чужом вагоне не замерзнет. Пусть сосед разбирается. Почему проводница так не сделала? Непонятно.

Наверно, очень штрафа боялась. Мне рассказывали, что частники, которые эти пассажирские поезда содержат, штрафуют их буквально за все подряд. В общем, жестокость порождает жестокость.

И еще – все эти рыдания над “несчастным котиком” никакого доверия не внушают. Немцы, говорят, до войны были самой сентиментальной нацией, рыдали вообще по любому поводу. А особенно – немки.