На кончиках косичек или у основания хвоста: добавляем бантики на волосы для создания образа кокетки

Волосы – главное украшение женщины. Это ее гордость. Важно только красиво эту гордость показать. В этом сезоне в моде образ кокетки – крепим на волосы бантики! Эта тенденция сочетает романтические элементы с женской невинностью. Большие или маленькие, банты смотрятся очень красиво!

Обновляем образ

Какие только прически не предлагают женщинам в последнее время. Это и косы, и конские хвосты, и пучки… Каждая может выбрать вариант на свой вкус. Но что же делать, если вы устали от банальных укладок? Просто добавьте к прическе бант!

Легко и просто

Вам понадобятся только щетка, расческа, несколько резинок и, конечно же, несколько лент ваших любимых оттенков. Обратите внимание на эти кокетливые советы по прическе и вы будете выглядеть очень мило и красиво.

Выбор велик

Если вы предпочитаете простоту с оттенком элегантности, идеальным вариантом станет кокетливый пучок с распущенными волосами. Этот непринужденный стиль идеально подходит для любого случая: от повседневной прогулки до более официальных мероприятий. Вам нужно только привязать ленточку к пряди волос и все.

Или же разделите волосы на два хвостика и создайте эффект пузыря. Поместите небольшой бантик на каждый из них, и вы будете готовы произвести впечатление.

Косы — еще одна очень популярная кокетливая прическа. Разделите волосы на две части и заплетите их по три пряди. Затем добавьте бантики на концы, основание или и на то, и на другое! Всего за несколько минут вы будете выглядеть очень красиво и женственно.

Классический хвост – тоже отличная прическа. Вам просто нужно очень хорошо зачесать волосы назад, закрепить их резинкой и собрать в пучок, чтобы получился очень шикарный образ. Вы можете заплести тугой хвост или выпустить несколько прядей на лоб, чтобы создать более повседневный образ.

Еще один интересный вариант. Хорошо зачешите волосы назад и закрепите их в хвост, затем скрутите и закрепите пучок с помощью заколок. Возьмите розовый бантик, завяжите его и создайте супер-девчачий пучок.

Шикарный способ носить кокетливый пучок — две косички, их можно заплести высоко, низко или просто в верхней половине волос. Закрепите резинками и завяжите бантики, чтобы скрыть их. Используйте розовый, белый, синий или светло-зеленый цвета.

Кокетливый тренд также может отображаться в двух высоких пучках . Зачешите волосы в две косички, а затем закрутите их вокруг себя. Закрепите заколками и завяжите несколько лент у основания, чтобы получились очень красивые бантики.

Если вы хотите ходить с полураспущенными волосами, ответом будет половина хвоста. Соберите верхнюю половину волос в хвост и добавьте заколку с бантиком хорошего размера, чтобы сделать ее изюминкой вашей прически. Вы будете выглядеть потрясающе!

Одним словом, создать образ с бантиком не так уж и сложно. Если вы поймете, как носить кокетливые пучки, осмельтесь попробовать каждую из этих причесок, чтобы придать вашему образу милую, невинную и в то же время элегантную нотку. Вам обязательно понравится результат! Вы будете радоваться своему отражению в зеркале и будете радовать своим видом окружающих людей!