Der Tagesspiegel – приход «злого мира» застал Европу и Германию врасплох

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Начало боевых действий на Украине и связанное с ним изменение геополитической ситуации в мире застали Европу и Германию врасплох, пишет Der Tagesspiegel. Слишком долго они полагались на защиту со стороны США, но сейчас американцы уходят из ЕС. А с возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа европейцы могут вообще полностью лишиться поддержки. Идеи по поводу того, как можно было бы обеспечить свою безопасность, у Брюсселя есть. Главное же, чего не хватает, это конкретных действий.



AP

Из-за сложившейся в мире геополитической ситуации перед Европой и, в частности, Германией разверзлась «бездонная пропасть», пишет Der Tagesspiegel. Они больше не могут положиться на США и вынуждены выйти из зоны привычного комфорта. Главный вопрос в том, хватит ли им для этого политической воли.

Причём то, что ЕС не может вечно рассчитывать на защиту со стороны американцев, было известно уже давно. Но сейчас на фоне угрозы со стороны РФ проблема стала особенно острой. К тому же очень велики шансы, что в Белый дом вернётся экс-президент США Дональд Трамп. Он наверняка поставит под сомнение необходимость защиты Европы и существенно сократит военную помощь Украине.

Параллельно с этим риторика Китая в отношении Тайваня также становится всё более агрессивной. А это ещё одна причина для Вашингтона, чтобы перебросить свои силы из ЕС в Азию. Приход нового «злого мира» застал Берлин и Брюссель врасплох. При этом в идеях, как можно было бы укрепить оборону, нет недостатка. У Европы есть для этого и экономические ресурсы. Главное же, чего не хватает, это конкретных действий. Ведь важно направить имеющиеся ресурсы на укрепление собственной безопасности и, в частности, на усиление и объединение оборонной промышленности, разбитой на отдельные, разбросанные по странам ЕС части. Также необходимо разработать концепцию ядерного устрашения с опорой на французское и британское ядерное оружие.

При этом складывается впечатление, что в Европе начали потихоньку осознавать суть происходящего, считает Der Tagesspiegel. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал в этому году удвоить военную помощь для Украины. Президент Фрацнии Эммануэль Макрон собирается подписать в Киеве военное соглашение, цель которого будет заключаться в защите украинских границ и воздушного пространства.

К тому же Владимир Зеленский, по-видимому, тоже начинает ставить перед собой более реалистичные цели. Если раньше он просил у Запада денег и оружия на «освобождение» всех занятых территорий, то сейчас требует инвестиций для защиты киевских территорий, а также гарантий безопасности.