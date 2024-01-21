 

Danny Haiphong – ВЭФ оказался «позором», разоблачившим отчаяние мировых элит

21.01.2024, 3:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Прошедший Всемирный экономический форум оказался «позором» — «это катастрофа, которая не вызвала ни энтузиазма, ни надежды», заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Несмотря на то что Зеленский опозорился вместе с остальными и не получил желаемого, он показал истинное состояние мировых элит, их слабость и отчаяние из-за того «болота», в которое они сами себя загнали, уверен журналист.

Зеленский опозорился на Всемирном экономическом форуме. Всемирный экономический форум сам по себе оказался позором. Это катастрофа, которая не вызвала ни энтузиазма, ни надежды. ВЭФ лишь укрепил понимание людей, подавляющего большинства людей, в том, что этот форум — это двигатель мировой элиты. Это машина, позволяющая им собраться вместе и утвердить своё господство и свою власть над подавляющим большинством людей. И они оказываются в значительной степени разоблачены, когда речь заходит о «болоте века», в которое они сами себя втянули.

Зеленский. Что может быть лучше, чем этот клоун Зеленский, которого Пепе Эскобар называет «потной футболкой»? Что может быть лучше, чем он, чтобы продемонстрировать, в каком состоянии находится империя, в каком состоянии находится ВЭФ, в каком состоянии на самом деле находится элита? Они разваливаются. Они находятся в состоянии хаоса. 

И на это важно указать, поскольку нам не только придётся нелегко из-за всего этого, но и придётся нести ответственность — именно мы должны проявить инициативу и внести свой вклад. Мы должны стать ещё на один шаг ближе не только к прекращению войны на Украине, к призыву к миру, к прекращению огня в Газе, но и к тому, чтобы уничтожить этих мерзких гадюк, которые занимают кабинеты Вашингтона, коридоры ВЭФ, залы заседаний и сферы власти, диктуя нам, как жить.

Дата выхода в эфир 20 января 2024 года.


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