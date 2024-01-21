Мнение: Милосердие, кое стучится в сердца

Удивительное – рядом. Пишут, что под петицией в адрес то ли руководства РЖД, то ли президента Путина, “Об увольнении проводницы, выкинувшей кота Твикса”, собрано уже более… (барабанная дробь)… 200 тысяч подписей! Такими темпами к утру и полмиллиона наберут.

Мда. Милосердие, как видим, продолжает настойчиво стучаться в сердца москвичей. Правда, сдается мне, не совсем с того конца. В виде какого-то гребаного фарса. Но радует, что наконец найден ВРАГ, мешающий сделать РФ совсем уж милосердной и доброй страной.