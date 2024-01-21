 

Мнение: О нефритовом стержне товарища Си… Путин, что с губой?

21.01.2024, 3:23, Разное
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Когда Китай продаст и предаст Россию? Когда же Пекин поймёт наконец, что взаимный товарооборот с Америкой куда важнее опосредованной поддержки своего вассала, «слетевшего с катушек»?

Вот какими вопросами терзается украинская #мысль уже третий год кряду. С тех пор, как российский президент Владимир Путин слетал в позапрошлом году на пекинскую Олимпиаду, чтобы переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином и заручиться его одобрением предстоящей спецоперации. Тогда говорили, что китайский лидер отнёсся к этому плану более чем прохладно. Однако мешать не стал.

И с тех пор украинская аналитика по этой теме блуждает между трёх тезисов. #Китай «выжимает» Россию/ Китай вот-вот сольёт Россию. Китай водит России по губам своим нефритовым стержнем. В украинской реальности подтверждения этому неизменно находятся. Третий год подряд.

А вот реальность объективная.

«Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай по итогам 2023 года. Эти объёмы — рекордные в истории КНР и РФ, они составили 107 млн тонн, что эквивалентно 2,14 млн баррелей в сутки. Это намного больше, чем у других экспортеров нефти в КНР – Саудовской Аравии и Ирака», — сообщает немецкая Дойче Велле.

В благополучном 2021 году российская нефть ушла Китаю в объёме менее 80 млн тонн. В 2022 году её поставки выросли до 86,5 млн тонн. Теперь — сами видите. Рост на треть и на четверть соответственно. Уж водит так водит, ага.

Всё в порядке у Путина с губой, в общем. Она — не дура.

Украинцы, что с лицом?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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