Мнение: Письмо: “Очень интересно: кто он?”

Много писем пришло с описаниями партнеров и с вопросами “а какой тип?”

Одно разберу для примера.

Сам вопрос о типе бывших часто возникает, когда хочется как-то себя оправдать.

Изменял, потому что казанова! Бросил, потому что печорин! Не делал шагов, потому что онегин с порогами.

Сам посыл такого рода искажает ракурс. Все черты начинают сортироваться между шкатулочкой и анти-шкатулочкой, чтобы доказать себе, что он любил, но был болен своим типом фрустрации, поэтому вел себя как урод.

Не надо этого делать. Тип нужно рассматривать непредвзято. Тип – это не болезнь, он любви не помеха.

plaksa_myrtl

Уважаемая Эволюция, доброго вам дня.

Помогите, пожалуйста, определить тип заморозки моего бывшего парня.

Мы познакомились два года назад в общей компании.

К. выглядел очень застенчивым, немного чуднЫм. Друзья говорили о нем, что чел не от мира сего, девушки давно нет, добрый, честный, но вечно одалживает деньги, много выпивает и мается с депрессиями. Немного свысока отзывались. Колпачки ему щедро навешивали, как и я. Как потом оказалось, все совсем не так просто.

(Это не колпачки в описаниях друзей, а низкая ОЗ. Кто разницу опишет?)

Как-то раз после концерта, где были компанией, К решил меня проводить. На концерт уже после выступления хедлайнеров, что казалось странно, приехала девушка, М. Она поздоровалась со всеми, а потом грустно стояла в стороне. Когда К пошел меня провожать, было видно, что М почти плачет.

(Довольно подозрительно, что автор следила за незнакомой девушкой? Скорее всего все подробности она вспомнила потом, а что-то возможно досочиняла)

Забегая вперёд: спустя пару месяцев, когда мы с К уже встречались, М написала мне и рассказала, что К признался ей в любви и предложил встречаться за неск дней до концерта, а потом пропал. И что она очень переживает до сих пор. Гадко поступил.

(Автор сходу верит странной девушке, которая преследует К. плачет и пишет его незнакомым подругам, чтобы пожаловаться на него. Девушка выглядит неприятно, но автор даже не сомневается в ее правоте и считает К. гадким. И с удовольствием продолжает с ним встречаться)

А в тот вечер К. проводил меня домой и пригласил на свою выставку. Оказалось, что он профессионально фотографирует, но в компании об этом не распространяется. Была удивлена.

(Автор намекает, что парень казанова-нерыба. Но та жалость, с которой о нем говорили друзья, и его нелепое поведение с автором, говорят нам, что скорее это онегин-рапан)

На выставке восхитилась работами. Очень красивые пейзажи и портреты.

К снова пошел провожать меня и поцеловал. После поцелуя сразу спросил, разрешаю ли я ему видеться с одной девушкой, как друзья. Оказалось, что он дружен с бывшей. На вопрос “а ты ее любишь?” Ответил “не знаю”.

(Вопрос настолько неуместный, что очевидно: парень – рапан, каким бы ни был его мотив, хоть кокетство, хоть провокация, хоть решето)

Я не поняла, для чего был вопрос. То ли проверял, буду ли я пытаться его “неволить”, то ли указал мне моё далеко не первое место среди симпатичных ему девушек, то ли хотел “очистить совесть”. Я ответила, что не мое право решать, кому с кем общаться.

Около месяца мы встречались, в основном инициировал встречи К, часто писал или звонил мне. Но однажды сказал, что если бы я не подавала сигналы, ничего бы не было.

Я: какие?

К: взглядом.

Не было бы потому, что он стесняша, то есть, потому, что я не особо и нужна, я, слава богу, не спросила.

(Они встречаются месяц, а разговоры у них на уровне суток знакомства. И автор описывает это как важные моменты их общения. Отсюда мы можем понять, что автор и ее парень – рапаны)

В компании все знали, что мы вместе, но иногда он зачем-то просил меня врать общим друзьям, что мы не виделись в тот или иной день. А друзья зачем-то звонили и настойчиво расспрашивали меня, вместе ли мы сейчас.

(Скорее всего автор много сочиняет, но если даже нет, значит она интерпретирует факты так, что они никак не стыкуются)

Оказалось, что у К очень неплохая работа в сфере айти. К часто дарил дорогие подарки друзьям, о которых те почему-то умолчали, когда говорили, что он одалживает деньги.

Мне он мог давать обещания, которые не выполнял, как будто под влиянием порыва, о котором жалел потом. Я постфактум прокручивала в голове, когда нашла ваш блог, были ли щипцы.

Вроде нет. Пример:

Я иду по улице и восхищаюсь цветом неба.

К: о, я тебе свой пейзаж подарю, распечатаю как интерьерную картину, там похожее небо и цвета.

Я: ух ты, спасибо, это было бы очень здорово

Или

К: ты умеешь играть на гитаре?

Я: немножко, вот, хотелось бы больше времени тренироваться

К: а гитара у тебя есть?

Я: конечно

К: слушай, у меня есть классная гитара, я тебе отдам

Я: у меня есть, ты что, оставляй себе

К: я хочу тебе подарить

Потом К как будто забывал обо всем, я не напоминала.

(Скорее всего у К – решето, а у автора – щипцы)

Было чувство, будто он боится отдать лишнее и хочет побольше взять, хотя бы мелочь: ручку, брелок…доходило до странного. Он мог придти ко мне и сказать: слушай, дома нет шампуня, забыл купить, дашь мне из своих? Это при том, что приходил на ночь и утром мог спокойно зайти и купить.

(Отталкивающий тип по описаниям автора. Но и дисбаланс-минус у автора мы тоже видим)

А потом мог спустить на меня крупную сумму в ресторане или купить билеты на концерт. Я компенсировала, тоже покупая билеты, устраивая стол для него и его коллег и ТД.

(Если он все это компенсировал, зачем она придирается к мелочам типа шампуня?)

С сексом К. не спешил, первое время отношений любил прелюдии без завершения. Очень неприятная штука. Я потом стала вспоминать, доярничала ли. Когда как. После очередной прелюдии без завершения как-то пару раз лежала с выражением голубого когнитивного диссонанса, то есть недовольная физиономия. Но других скалок или попыток приставать первой я за собой не помню. Когда мы ночевали вместе, я просто лежала рядом в домашней одежде и смотрела кино или болтала ни о чем. Он брал меня в охапку и клал поближе, а потом руки под футболкой, прочее подобное, но без продолжения. Понимаю, что могу быть не объективна и какие-то сигналы «взглядом» от меня снова исходили.

(В сексе у К. были проблемы. Но и к автору влечения не наблюдалось)

У К. был хоровод. Постепенно выяснялось, что у него полгорода бывших, которые хотят быть нынешними. Что у нескольких человек из компании он увёл подруг, но со всеми тоже долго не встречался.

(Странное застенчивое существо, у которого подолгу не было девушек и которого за это жалели друзья, который сексу с автором всегда предпочитал прелюдии, но продолжал с ней вялые и неинтересные отношения, окружен, тем не менее хороводами в воображении автора)

К был очень независим в компании. Если он не хотел куда-то идти вместе со всеми, уговорить его не мог никто.

(Упирался ни с того ни с сего как баран)

Если он считал что-то глупым или некрасивым, так и говорил, без обиняков. Спокойным голосом, без вызова: думайте, мол, как хотите, спорить не буду.

(Говорил сам с собой)

Он не любил доминировать ни над кем, давал людям полную свободу выбора, не любил критиковать или спорить. Разница даже в принципиальных взглядах не была для него препятствием к общению, когда как другие люди в компании могли ссориться до полусмерти из- за политики. Никогда никого не обсуждал и не сплетничал. Только один раз отчитал меня за мою студенческую фотку в латексном наряде нижней (позировала для фотосессии на обложку муз. Альбома). Сказал, что лучше уж измены, чем БДСМ. Что человек рождён для свободы.

(Баг Училка, среагировал на Ученицу автора в костюме “нижней” и с неприязнью отчитал)

При этом, во время секса, который он инициировал так же внезапно, как частенько прерывал, он просил меня обо всяких не вполне ванильных вещах.

(Пытался хоть как-то настроиться на сексуальный лад, не очень успешно)

За друзей был всегда очень ответственным, если кто-то много выпьет из парней в компании, отвозил домой на такси, давал деньги.

(Все время брал в долг же? Теперь оказывается, что наоборот. Понимаете, когда описания настолько противоречивы?)

Я сильно влюбилась, мне было явно больше надо. Предложила расстаться потому, что К назвал меня именем бывшей, которую любил. К не извинялся, просто пытался меня обнять, просил « не уходи, я тебя люблю». Я всё-таки ушла, и К начал писать моей сестре, которой давно нравился, с предложением придти в гости, она мне сообщила. Я, как рапа рапан, разразилась ему в ЛС тирадой, как он жесток и бессердечен.

(К любит поболтать, и ему все равно, с кем)

Спустя пару месяцев увиделись в той же общей компании. К подловил меня в фойе клуба, мы поболтали, слово за слово, К обнял меня, поцеловал, и в процессе объятий сообщил, что у него есть девушка. Я сказала, что нет ничего проще и что тоже люблю его. Слилась, в общем, окончательно. Пинганув меня, К радостно обещал завтра же позвонить. Прошло два года.

Мне уже почти-почти не больно вспоминать об этом, но очень интересно, кто он? Подскажите, пожалуйста.

(Если убрать все искажения и противоречия в описаниях, то мы получаем парня, который дружил с автором, сам не зная, чего хочет и хочет ли. “Могу ли я? Хочу ли я? Магнолия?” Помните, что это за тип? Даже не КСЖ, чистый онегин, ближе к рапану, чем к рыбе)