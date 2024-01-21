Текстурированные пряди и «волны русалки»: трендовые стрижки и прически для женщин в 2024 году

Мода 2024 года принесет нам много интересных тенденций причесок. Они включают в себя как неподвластную времени классику, так и авангардные образы. Среди них вы легко сможете найти вариант на свой вкус. Мы расскажем о самых трендовых стрижках и укладках для женщин в 2024 году, приведем их описание, а также рассмотрим, кому подходят эти прически.

Небрежный пучок

Небрежный пучок создает легкую и непринужденную атмосферу. Эта прическа выглядит немного взъерошенной. Она довольно проста в создании, так как не требует идеальной гладкости и строгости.

Эта прическа предполагает сбор волос на затылке и намеренное оставление некоторых прядей свободными. Она позволяет убрать с лица мешающую шевелюру, но не заботиться об идеальной укладке. Также небрежный пучок можно дополнить разнообразными аксессуарами для волос.

Небрежный пучок подходит для разных форм лица, так как открывает и подчеркивает черты.

Удлиненный боб

Удлиненный боб, или лоб представляет собой версию каре, при которой волосы ниспадают чуть выше плеч. Эта стрижка сочетает классическую форму и среднюю длину шевелюры. Она подходит тем женщинам, которые хотели бы изменить свой образ, но пока не готовы на короткую стрижку.

Лоб поможет вам создать изысканный и неподвластный времени стиль. Это универсальная стрижка, которую можно уложить разными способами.

Удлиненный боб красиво подходит женщинам разного облика. Эта стрижка особенно привлекательно смотрится на обладательницах лица в виде “сердечка”.

Пикси

Пикси – короткая и дерзкая стрижка. Она придаст вам современный и смелый вид. Эту прическу можно укладывать разными способами. Она подходит женщинам разных возрастов, так как обладает омолаживающим эффектом.

Пикси отличается короткими прядями сзади и по бокам в сочетании с более длинными волосами на макушке. Она станет идеальным выбором для женщин, предпочитающих динамичный и выразительный образ. Эта стрижка неприхотлива и не требует сложного ухода.

Пикси идет женщинам с овальными или миниатюрными лицами. В этом случае она выгодно выделит черты. Обладательницам круглых и квадратных лиц лучше выбирать более длинные модели причесок.

Тупой боб

Тупой боб – современная и элегантная стрижка. Она характеризуется длиной до подбородка и ровной линией среза волос. Отличительная черта прически – четкая и чистая форма. Она придаст вашему образу больше смелости и утонченности.

Тупой боб – популярный выбор тех женщин, которые ищут шикарный и современный стиль стрижки. Эта универсальная прическа давно уже стала неподвластной времени классикой.

Эта прическа подходит к разным формам лица. Но особенно она идет женщинам с угловатыми чертами, так как делает облик более мягким и женственным.

Текстурированные пряди

Прическа с текстурированными прядями отличается многослойностью и непринужденностью. Она излучает беззаботную атмосферу и делает образ шикарным. Вы можете выбрать длину как выше, так и ниже уровня плеч.

Многослойные текстурированные стрижки универсальны. Они придают больше объема тонким волосам и снимают излишнюю тяжесть с чрезмерно пышной шевелюры. Также эти прически отлично сочетаются с разными видами мелирования – от балаяжа до омбре.

Текстурированные прически идут обладательницам круглых и сердцевидных лиц. Они позволяют скорректировать пропорции и сделать линию подбородка более правильной.

Длинные слои

Прическа с длинными слоями – универсальный и привлекательный вариант. Она придает шевелюре движение, текстуру и объемность. Этот стиль создает эффект струящихся прядей и мягкости.

Эта модель прически нравится многим женщинам. Она подчеркивает красоту длинных волос, придавая им современный и классический вид.

Длинные слои помогают скорректировать овал женщинам с круглым и квадратным лицом. Эта прическа маскирует выраженные скулы и визуально вытягивает черты. В результате лицо выглядит более стройным и сбалансированным.

“Волны русалки”

Прическа “Волны русалки” состоит из струящихся волнистых прядей, спускающихся ниже уровня плеч. Она поможет вам создать мягкий и романтический образ. Эта укладка проста в создании и позволяет получить гламурный вид без больших усилий.

Обладательницам вьющихся прядей достаточно просто вымыть голову, а затем высушить шевелюру естественным путем. Женщинам с прямыми волосами необходимо нанести спрей для укладки, а затем создать волны с помощью плойки.

“Волны русалки” подходят для любой формы лица – от круглой до сердцевидной.

Челка-шторка

Челка-“шторка” разделена прямым пробором и обрамляет лицо. Иногда ее боковые части сливаются с основной массой волос. Она сочетается со многими современными трендовыми прическами. Этот привлекательный элемент шевелюры придает образу больше женственности и романтичности.

Отличительной особенностью этой разновидности челки является ее центральная часть, которая создает эффект шторки. Попробуйте этот вариант, если вы хотите внести тонкие, но заметные изменения в свой образ.

Челка в виде шторки универсальна и подходит обладательницам любой формы лица. Ее можно создать на волосах разной текстуры – от прямых до вьющихся.

Высокий узел или пучок

Высокий узел или пучок выглядит стильно. Такой тип укладки практичен и удобен. Чтобы создать его, вам необходимо собрать волосы в виде пучка или узла высоко на макушке, а затем закрепить их. Вы можете использовать с этой целью различные аксессуары.

Эта прическа отличается универсальностью. Она подходит для разных случаев и сочетается с любыми нарядами.

Чтобы создать высокий пучок, ваши волосы должны иметь достаточную длину. Эта прическа подходит лицам овальной и круглой формы. Ее следует избегать при слишком вытянутом, квадратном или тяжелом подбородке.

Плетеные прически

Трендовые плетеные прически 2024 года будут включать в себя множество косичек. Вы можете использовать разные стили – от “рыбьего хвоста” до голландских и французских кос. С их помощью можно создавать на голове как сложные, так и простые узоры.

Плетеные прически подойдут женщинам, которые ценят креативность и готовы тратить время на заплетание замысловатых косичек. Они идут обладательницам разных типов лица, нужно лишь подбирать подходящую форму и укладку кос.