Мнение: ПланетаVPN полетела?

Похоже, друг всех россиян Роскомнадзор добился очередного успеха – повалил один из самых популярных бесплатных vpn-сервисов, ПланетуVPN. Во всяком случае у меня она сначала сдохла, потом перестала запускаться, а потом оказалось, что даже деинсталляция и новая загрузка с сервера не помогает.

Сообщали, кстати, что на днях в Башкирии бравые умельцы из того же РКН заблокировали на территории республики разом и весь Телеграм, и заодно Вацап – типа, чтобы “повстанцы между собой не переговаривались”. Ранее, как мы помним, скотам из охранки вроде как не удавалось глушить Телеграм наглухо весь – а теперь, значит, они демонстрируют, что им всё по плечу. Наверно, китайские товарищи пришли на выручку.

Випиэны им тоже кость в горле, как и Телеграм, как и Ютуб – последние свободные средства ДЛЯ массовой информации и коммуникации в строящейся КНДР. Надеюсь, что Планету все ж починят, а то с этой обезумевшей вохрой, ставшей во главе страны, придется окончательно на книжки переходить. На классику – Лев Толстой, Оруэлл, Стругацкие…