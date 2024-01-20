Возмущённая читательница DN резко осудила утрату суверенитета Швеции из-за передачи военных баз в распоряжение США

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Заключение договора о сотрудничестве между Швецией и США станет ещё большей угрозой для североевропейской страны, чем её вступление в НАТО, пишет возмущённая читательница издания Dagens Nyheter пенсионерка Ева-Лотта Эрикссон. Автор публикации отправила в редакцию газеты открытое письмо с решительным призывом выступить против ратификации шведским парламентом уже подписанного документа, позволяющего Пентагону свободно распоряжаться всеми 17 военными базами на территории североевропейского королевства.



AP

Газета Dagens Nyheter опубликовала письмо читательницы Евы-Лотты Эрикссон, которая выступает резко против заключения договора о военном сотрудничестве между Швецией и США.

«Не правда ли, странно, что у нас не ведутся обсуждения по поводу так называемого оборонного соглашения (DCA, Defense cooperation agreement. — ИноТВ) с США?» Пенсионерка предположила, что эту тему перед Рождеством намеренно «заглушили» сообщениями о проведении саммита ООН по климату в Дубае и репортажами об интенсивных бомбардировках Израилем сектора Газа.

Возмущённая читательница шведского издания изложила четыре своих основных довода, согласно которым она убеждена, что её страна совершает опасный кардинальный разворот в неправильную сторону.

«Во-первых, США получают доступ к 17 шведским военным базам по всей стране, хотя изначально речь шла лишь о четырёх», — пишет автор письма. Для сравнения Эрикссон приводит соседнюю Норвегию, которая ограничилась всего тремя базами.

«Во-вторых, США получают право дислоцировать войска, хранить военное оборудование и проводить свою деятельность на территории Швеции», — продолжает читательница. Под понятием «оборудование» следует понимать «боевые машины, боеприпасы и системы вооружения», подчёркивает автор письма.

«В-третьих, американские военные будут под юрисдикцией США. Это касается как военнослужащих, так и гражданского персонала, а также членов их семей», — отмечает Эрикссон и поясняет, что законы Швеции на перечисленных лиц распространяться не будут.

«В-четвёртых, в документе нет никаких оговорок в отношении ядерного оружия», — сетует пенсионерка. Для сравнения Ева-Лотта снова приводит Норвегию, которая в своё время настояла на включении в документ пункта, запрещающего размещение американского ядерного оружия на своей территории.

«Несложно понять, что это не какая-то мелочь», — жалуется Эрикссон. По её словам, с подписанием документа в Швеции грядут большие перемены, и теперь гражданам североевропейской страны стоит начать привыкать к тому, что в мирное время войска иностранного государства будут «топтать» землю её родины и не будут подчиняться шведским законам.

«В случае конфликта между Западом и Востоком мы можем превратиться в плацдарм для США. Кроме того, мы рискуем получить ядерное оружие на шведской земле. Конечно, это меняет военные интересы РФ в Швеции, а также интересы других ядерных держав», — пишет читательница, сокрушаясь, что её страна «совершает переход от 200 лет неприсоединения, нейтралитета и самого мирного места на земле к риску превратиться в зону военных действий, где у шведов крайне мало юридических прав».

«Другая сторона дела заключается в той роли, которую ранее играла Швеция в обеспечении мира на планете. Во время войны мы были свободной зоной в Северной Европе, точно так же, как Швейцария и Австрия — в Центральной. В других международных конфликтах мы были силой, с которой приходилось считаться на протяжении всей нашей истории ведения переговоров, посредничества и инициатив в области разоружения», — приводит свои аргументы Ева-Лотта.

«Нам необходимо начать обсуждать это соглашение в ходе общественных дебатов, независимо от партийной принадлежности или отношения к вступлению Швеции в НАТО. Эта проблема гораздо серьёзнее, ведь речь идёт о нашей целостности и независимости как нации. Каждый, кто это высоко ценит, должен повлиять на наших членов парламента, чтобы они не одобряли столь далеко идущее соглашение, которое одним росчерком пера разрушает нашу гордую традицию шведской независимости», — завершает своё обращение Ева-Лотта Эрикссон на страницах Dagens Nyeter.