Мнение: О свежем объявлении на Западе… Продаётся справжній українець, недорого

Они рванули на Запад при первых же выстрелах, и думали, что спаслись. Но то была лишь отсрочка на два года. Которая теперь заканчивается. Их — продали.

Мы все люди взрослые и понимаем, что #политика — цинична. Но чтобы настолько?

Украинский министр иностранных дел Дмитро Кулеба предложил Западу «мегасделку». По его мнению, супервыгодную.

«Мы предлагаем вам лучшую сделку в мире: вы не жертвуете своими солдатами, даёте нам оружие и #деньги, а мы закончим работу», — заявил этот Кулеба в интервью Блумберг во время пребывания в Давосе на Всемирном экономическом форуме. И обозначил тем самым новый экспортный товар. Сограждане. Украинцы.

Которых предлагается поверстать в солдаты и бросить под гусеницы танков. И под многое другое убойное на ЛБС.

Примечательное объявление… Нет, не только президент Украины Владимир #Зеленский злоупотребляет веществами…

Ребят, украинцы! Ну какие вам нужды ещё доказательства, что для «своих» властей вы — всего лишь живой товар, пушечное мясо?

Понятно, что «домик в Майами» или особняк в Гамбурге сами себя не построят и не купят.

Но вам-то это зачем?

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