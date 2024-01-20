 

Мнение: Гримасы тоталитаризма в Прибалтике: высылка из страны, лагеря и секретные тюрьмы

20.01.2024, 21:55, Разное
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1. В Латвии задумали выслать из страны более 1000 проживающих там российских граждан, большинство из которых – не имеющие никакого отношения к политике пенсионеры, некоторые — инвалиды детства, слепые (ссылка):
 
Из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии почти 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации. Такую статистику опубликовало посольство России в республике в Telegram-канале.

«1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет. Среди кандидатов на выдворение — незрячие инвалиды с детства», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В посольстве отметили, что из-за реализации Ригой поправок к закону «Об иммиграции» многие пожилые люди лишились средств к существованию и могут быть выдворены из страны.

2. Оправдывают высылку россиян примерно так – скажите спасибо, что вас не посадили в лагеря, как во время Второй мировой (ссылка):
 
Депортация россиян из Латвии — это очень мягкий шаг по сравнению с концентрационными лагерями, куда во время Второй мировой войны интернировали немцев в Великобритании. О лагерях на фоне массовой высылки из страны граждан России, в том числе пенсионеров, вспомнил латвийский профессор Марцис Аузиньш в эфире телеканала Jauns.lv.

«Во время Второй мировой войны граждан Германии в Великобритании ограничивали различными способами (…). Я не призываю сейчас сделать что-то подобное в Латвии, но хочу сказать, что это очень мягкий шаг, потому что в Латвии есть люди, присягнувшие на верность Российской Федерации, которые не хотят и не могут понять, что происходит в Латвии», — заявил Аузиньш.

Он добавил, что хотя из-за депортации могут пострадать невиновные, в этом нет ничего страшного, ведь из-за украинского конфликта уже пострадали все жители республики.

Пожалуй, тут мы видим типичный ход мысли жителя Запада, универсальную формулу: «хотя из-за %ПОДСТАВИТЬ_НУЖНОЕ% могут пострадать невиновные, в этом нет ничего страшного». Израиль, к примеру, бомбит сейчас сектор Газа по тому же принципу. Невиновные страдают? Да. Это проблема? Для тех, кто поддерживает Израиль — нет.

3. Судебная система — сложный механизм, который иногда принимает законные и неприятные властям решения даже в тоталитарных государствах. Разумеется, судьи в Евросоюзе внимательно следят за линией партии, стараются быть политкорректными. Однако зачастую судье безопаснее вынести справедливое решение, а местным властям проще сделать вид, будто ничего особенного не произошло, чтобы не запустить неприятный сценарий быстрой деградации судебной системы.

Вот, к примеру, редкий случай — Европейский суд по правам человека нашёл достаточно смелости, чтобы указать на преступление США (ссылка):

Европейский суд по правам человека признал Литву виновной в пытках и обязал выплатить крупный штраф. Пытали гражданина Саудовской Аравии в секретной тюрьме американского ЦРУ, расположенной на территории республики.

Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи находился во время пребывания в тюрьме ЦРУ в юрисдикции Литвы. Соответственно, ответственность за нарушение его прав в рамках Конвенции о правах человека несет Вильнюс.

Рассматривая дело, суд установил, что истец подвергался незаконным пыткам в секретной тюрьме ЦРУ в 2005 и 2006 годах. Аль-Хаусауи завязывали глаза, надевали мешок на голову, оказывали воздействие светом и шумом. Вильнюс обязали выплатить узнику компенсацию в 100 тысяч евро.

Источник: Место для дискуссий


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