Мнение: Субботнее чтение по психологии,



или

Жажда комтруда

Набрел на этот текстик-крик души на одном крохотном (менее тысячи подписчиков) телеграм-канале, куда забрел совершенно случайно. Автор – вполне типичный для нашего времени молодой человек (хотя женат и уже имеет аж трех детей), интернет-надомник, без каких-то выдающихся доходов, чурающийся “политики”, тихий, бодро тянущий свою лямку, малость инфантил, как положено нынешним молодым в любом возрасте. Канал у него называется соответственно – “Юлик про всё”. И вот:

“В общем, я почти два года крутил это в голове, но как вы видите по написанию этого текста – меня не отпустило.

Я сразу оговорюсь, что, возможно, я просто идеалист, и так вообще не бывает или не делают. Но вы тогда напишите об этом, и может мне станет легче. Но как по мне – ерунда какая-то.

Короче.

Почти два года назад у нас родились малышки-близняшки.

На тот момент я работал удаленно на четырех работах. То есть, это четыре разных работодателя, начальника, коллектива, набора чатов. Кто-то из этих людей были моими друзьями и дали мне работу, с кем-то мы по ходу работы стали достаточно близки. Почти со всеми на тот момент я работал или был знаком около пяти лет.

И вот мы со старшей забираем Лив из роддома, суета, и в какой-то момент, когда было уместно, я сообщаю коллегамколлективамначальству, что вот мол, стал папой близнецов. Кто-то в соцсетях видел, у кого-то я доки запрашивал для документов, в общем, все знали. Сухо поздравили (ну ладно, не Оскар выиграл), и живем дальше.

И вот почти два года меня не покидает ощущения, что..мне недодали.

Ну, то есть, такой повод! (не хочу прослыть яжепапкой, но блин).

Не сочтите меня меркантильным, нет. Плевать. Работаю, общаемся, всё норм. Просто, странно.

Мои начальники, ну, те, кто отвечает за бабосы, подарки, премии – взрослые люди. Некоторые с детьми. Они знают как это. И сколько я получаю. Знают цену на подгузники. Не чужие мне за пять лет люди. Я хороший сотрудник. У нас типа френдли коллектив.

Но никто не выдал мне ни пятака от конторы, типа “Йоу, держи! Поздравляем!”.

И никто не дал выходной. Ни в тот день, ни далее. Никто не спросил, как я собираюсь работать – колики, зубы, двое, есть старшая..Никто ни разу потом за два года не спросил ну чо как.. – но это ладно. Мне бы тоже было, наверное, плевать.

Я не про внимание, я не про бабки. Про..человечность, что ли? Такт? Этикет?(Sic!).

Может я давно не работал в офисах и вся эта культура праздников вымерла? Может на удаленке вымерла? Ну да, мы не скидываемся на ДР..Но, я же не про коллег. Я про работодателя, с которым у нас, пусть и не самые официальные отношения, но он должен мне там больничные, отпуска (нет этого ничего, разумеется). И работодатель этот не Пётр Иванович, который знает меня позавчера. Это Коля, это Артур, Это Ира, это Санчез, с которыми и пили, и тусили, и вывозили. У них есть бабки, у контор есть бабки, а у меня есть повод получить не премию за выход в ночь на НГ, которой не было, не покрытие всех издержек и проблем, черт с ними, а двойня, блин!

И вот мне хрен.

Два года нет-нет да вспоминаю это, кручу, и думаю – ну может мне и правда никто не должен? Или чо?” (Телеграм-канал “Юлик про всё”)

Я этот – безусловно, излишне многословный – текст перепостил для начала в своем Телеграме. Получил кучу комментов примерно одного рода: все горячо осуждали автора, язвительно вопрошали, не обнаглел ли он, старательно доказывали, что автору “никто ничего не должен”, пытались ссылаться на какие-то законы (в России законов никто не знает, да и к тому ж плохо понимают, зачем они вообще нужны, поэтому ссылались неуверенно) – в общем, устроили герою практически обструкцию, с рефреном “ишь чего захотел!” Хотя, как мне показалось, в этих обсуждениях все ж сквозила некая неуловимая тоска, и, похоже, чем-то все ж задел он народ за живое. Задел, но – люди очень старались НЕ понять, о чем “Юлик” на самом деле пытался написать.

Почему люди зацикливались на частностях, но не хотели понимать посыла? Да чтобы не расстраиваться лишний раз. Тема-то болезненная, пусть автор и не владеет чеканными формулировками и, что видно, сам себя немного стыдится за то, что вообще об этом заговорил.

Какого рода тоска у автора – и, уверен, у массы людей помимо него? Или он просто такой хитрый рвач, который захотел поиметь себе немного лишнего бабла непонятно за что, “взять на жалость”, что, как мы знаем, по всем пацанским понятиям недостойно мужчины?

Думаю, деньги тут не главное. Я бы обозначил неожиданно: у “Юлика” в этом трогательно-тяжеловесном тексте прорвалась жажда… коммунистического труда. В буквальном смысле. Как там у Пастернака: “Труда со всеми сообща и заодно с правопорядком”.

То есть: модель, когда ты, работая в каком-то коллективе, “просто” отдаешь свои усилия в обмен на бабки, производя неважно что и неважно зачем, и при этом тебе равно плевать и на своих временных “коллег”, и на своего заказчика (а им соответственно плевать на тебя как на человека) – эта обезличивающая схема многим не по душе. Мы просто привыкли “знать”, что альтернативы нет, и можно только или так – или никак. “Я с вами только потому и только до тех пор, что вы мне платите; деньги закончатся – я вас не знаю, вы меня не знаете, разбежались”.

Казалось бы – это данность. Но вот слабак Юлик нашел в себе силы проныть, как ему это ТЯЖЕЛО понимать. Живет, как ни странно, вот эта тоска по ОБЩЕМУ ДЕЛУ, когда работают не просто “за бабки”, а потому что еще и единомышленники; жажда иллюзии, что вы создаете что-то совместное и важное, и уже поэтому – почти друзья, а может быть – даже больше, чем друзья, и ПОЭТОМУ относитесь друг к другу не как к винтикам в механизме, а… по-человечески.

Но Юлик вот с удивлением обнаруживает, что они-то даже вроде в самом деле “друзья” (он вполне знаком со своими работодателями и до, и вне работы), но… это, оказывается, ничего не значит. Действует всепроникающее, еще по Марксу, ОТЧУЖДЕНИЕ товарно-денежных отношений. Что, конечно, абсолютно принимается социумом, и это показывают комментарии (меня поразило, что не было НИ ОДНОГО из сотни, кто бы высказался хотя бы в том духе, что понимает Юлика).

Как сказал современник Пастернака, другой, гениальный Владимир Владимирович:

все, чем владеет моя душа,

— а ее богатства пойдите смерьте ей! —

великолепие,

что в вечность украсит мой шаг

и самое мое бессмертие,

которое, громыхая по всем векам,

коленопреклоненных соберет мировое вече,

все это — хотите? —

сейчас отдам

за одно только слово

ласковое,

человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь

Идите со всего земного лона!

Сегодня, в Петрограде, на Надеждинской,

Ни за грош

Продается драгоценнейшая корона!

За одно только слово…

Не правда ли – дешево?

Поди, попробуй.

Как же

Найдешь его (В.Маяковский)