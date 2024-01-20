Мнение: Экспорт российского СПГ в Европу, поставки угля в Польшу и упадок ж/д в Латвии

1. Санкции санкциями, а российский экспорт сжиженного газа в Европу второй год держится на высоком уровне (ссылка):



Российские СПГ-заводы в 2023 году произвели 32,33 млн тонн СПГ, это лишь на 2% ниже, чем годом ранее. Снижение связано с летней ремонтной кампанией на линиях сжижения «Ямала СПГ» и «Сахалина-2», которое было отчасти компенсировано запуском нового среднетоннажного СПГ-проекта на Балтике.

В декабре экспорт СПГ достигал 3,2 млн тонн — это самый высокий уровень в 2023 году, пишет Ъ. Экспорт в Европу по итогам года чуть превысил показатели 2022 года, достигнув 16,42 млн тонн, в декабре достиг 1,76 млн тонн, повторив пиковые исторические значения ноября.

По оценкам вице-премьера Новака, это около 8% мирового рынка и четвертое место среди стран-экспортеров после США, Катара и Австралии.

2. К вопросу об исполнении санкций. С американцами всё понятно — они хозяева Евросоюза, поэтому они установленные для Европы правила не соблюдают. Тут нет ничего странного: не удивляемся же мы, что хозяин ест за столом, тогда как собаке таскать еду из тарелок строго запрещено.

Однако даже поляки, которые подчинены США полностью и безнадёжно, миллионами тонн закупают российский уголь – который, кстати, и сама Польша тоже массово добывает, игнорируя жалобные протесты зелёных (ссылка):



В ходе предвыборной гонки раскрылась правда, взбудоражившая польских граждан и особенно политиков — часть угля в страну завозилась через порты Щецин, Гданьск и Гдыня из Ленинградской области России, причем корабли шли под флагами нейтральных государств (например, Мальты).

Однако ничего удивительного в этой ситуации нет. Во-первых, санкции введены против кораблей под российским флагом, и только. Что до экипажей с российскими паспортами, то это обычная практика – иметь на борту моряков из разных стран. Иначе говоря, формально никакого нарушения санкций нет.

Однако оппозиция рассказала о российском (есть мнение, что донбасском) происхождении угля, поставляемого из России в Польшу. Всего за год могло быть поставлено различными схемами около 1,5 млн тонн угля из нашей страны — все для обеспечения энергетической безопасности, ведь без данного топлива зимой полякам просто не выжить.

Часть угля могла завозиться через Россию из Казахстана, но зарабатывали на транспортировке российские перевозчики, несмотря на «жесткие» польские санкции.

3. Латвия тем временем платит за дружбу с США высокую цену (ссылка):

На дне оказалась еще одна отрасль латвийской экономики — виной всему сама Латвия, которая всеми силами старается поддерживать наибольшее количество санкций против России, а также вводит различные ограничения на границе и в транспорте.

В ходе развития Советского Союза советская Прибалтика получила значительное развитие инфраструктуры совместными усилиями граждан единой социалистической страны. Строились порты, железные дороги, линии электропередач, а энергетические системы стран Прибалтики, Беларуси и России были объединены в единое кольцо — БРЭЛЛ, от которого прибалты намерены отказаться к 2025 году, интегрировавшись в единую систему Евросоюза.

То, что некогда было развито в СССР с участием России, сейчас стремительно деградирует. Так, в 2022-2023 годах серьезно пострадала отрасль железнодорожных грузоперевозок через Латвию с дальнейшим направлением на Литву, Калининградскую область России, Польшу и Балтийское море через порты. Вот что заявил глава Латвийской железной дороги Риналдс Плявниекс в конце 2023 года:

«Хочется верить, что дна мы уже достигли. Но, конечно, санкционное регулирование все равно потенциально может оказать ограничительное воздействие на транспорт».

Так, в 2022 году по Латвийской железной дороге было перевезено всего лишь 21 млн тонн грузов, тогда как во времена сотрудничества с Россией в год перевозили более 60 млн тонн. И это даже после санкций 2014 года. Риналдс Плявниекс также отметил, что в 2023 году перевозки могут сократиться на 15-20%, т.е. еще на 3-4 млн тонн.

Здесь сказались не только введенные запреты со стороны Латвии, но и жесткие ответные меры с российской стороны. Так, наша страна и вовсе переориентировала экспорт на порты на Балтике и даже СМП, хотя раньше использовала прибалтийские порты и железную дорогу для доставки грузов к морю.

Многие горячие головы предлагают России взять пример с Латвии, остановить торговлю с Евросоюзом. Действительно, американцам будет выгодно, если Россия начнёт их санкции в ущерб себе соблюдать. Нам, однако, выгодно иметь больше покупателей и поставщиков, чтобы продавать свои товары дороже, и чтобы покупать иностранные товары дешевле.

Жаль, конечно, что технически слишком сложно приостановить экспорт в Евросоюз, а для компенсации выпадающих доходов обложить шизопатриотов специальным налогом — по 50 тысяч рублей в месяц с каждого. Тогда бы быстро выяснилось, что половина из них не готова жертвовать ради интересов России даже одним процентом своего личного дохода, а другая половина не подпадает под новый налог, так как сидит в Днепре и платит налоги в Киев.