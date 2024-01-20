 

Доктор Мясников объяснил, почему инфаркты у женщин часто остаются незамеченными

20.01.2024, 20:30, Разное
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Доктор Александр Мясников, врач общей практики и кардиолог, поднимает важную тему диагностики инфарктов у женщин. Он отмечает, что женские инфаркты чаще остаются незамеченными по сравнению с мужскими случаями. Причина заключается в том, что клинический облик инфаркта у женщин зачастую не имеет типичных признаков, которые характерны для мужчин.

Доктор Мясников объясняет, что у мужчин инфаркты обычно проявляются таким набором симптомов, которые принято называть «классическими». Мужчина падает, как подкошенный дуб – боль в сердце, холодный пот, побледнел, дышать нечем, инфаркт, упал и умер – просто и понятно. У женщин начинается: тут болит, там болит, что-то сюда отдает, и как-то мне нехорошо, но ничего я пойду еще и посуду помою”.

Доктор добавляет, что нечеткие жалобы у женщин, особенно после наступления менопаузы, могут свидетельствовать о сердечных проблемах. Природа природы такова, что женские половые гормоны обычно защищают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, но с возрастом их уровень снижается, увеличивая уязвимость женщин.

Доктор Мясников также уточняет, что это не значит, что у мужчин всегда происходят только “классические” инфаркты, а у женщин – только нетипичные. В большинстве случаев симптомы инфаркта могут быть ошибочно приняты за усталость, стресс или реакцию на изменения погоды.

Важно заниматься профилактикой сердечных заболеваний для мужчин и женщин. Это включает в себя контроль веса, уровней холестерина и сахара, и предотвращение набора лишнего веса.


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