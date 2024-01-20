Мнение: Что такое либертарианство

Во всех трех моих каналах – в ЖЖ, в Телеграме и в Фейсбуке – скромная заметка с цитатой из постоянного жителя Нью-Йорка (о том, что в тамошнем метро трудно пробиваться к выходу из-за жлобского настроя пассажиров) вызвала бурю комментариев с четким “идейным” настроем – доказать как дважды два, что всё, что происходит в Нью-Йорке, по определению есть благо. Предложения выслать нарушителя омерты Бориса Локшина “обратно в Россию к Путину”, естественно, тоже прозвучали – в жестоком мире росэмигрантов не забалуешь.

Но! При всей ожидаемой тупости всей этой показной лояльности удалось-таки обнаружить жемчужное зерно. “База”, которую лоялисты пытались подогнать под очевидно антикооперативное поведение нью-йоркских пассажиров – она ведь… либертарианская по сути. Товарищ Светов, что называется, кланяться велел. Соответственно, появилась возможность полностью прояснить суть этого “учения” – что я удовольствием и делаю. Для начала – комментарий от яростных сторонников пассажиров Нью-Йорка (по форме – практически Манифест), потом – мой ответ.

“НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО ВЫХОЖУ я ИЛИ нет

я выхожу тогда когда я выхожу

я тебе неподотчетен — кто ты такой?

в принципе это НОРМАЛЬНЫЙ вопрос для ДЕРЕВЕНСКОГО жителя, где ориентируются на “как все”, “всей деревней”

в городе в принципе этот вопрос ДОСТАТОЧНО НЕПОНЯТЕН:

ты КТО ТАКОЙ ЧТО БЫ СПРАШИВАТЬ?

ты полицейский?

я тебе из своих налогов плачу за это (уполномочил тебя своими налогами на такие вопросы)?

так что это абсолютно очевидная разница “между городом и деревней” (конец Манифеста)

Ответ:

“То, что вы тут с таким старанием формулируете — это позиция ЖЛОБА. Или, как это еще называется, “маленького хозяйчика”. “Почему это я должен тебе отчитываться??”

Да по очень простой причине — потому что у нас, нравится нам это или нет, происходит некоторая совместная деятельность. Мы тут, понимаете ли, вместе едем. Хотелось бы, конечно же, воображать, что мы это делаем абсолютно независимо друг от друга — но увы, это был бы чистый солипсизм: в условиях скученности так уж складывается, что нам приходится действовать ЗАВИСИМО друг от друга. И поэтому — хоть лопните от возмущения — но нам желательно знать о ваших НАМЕРЕНИЯХ.

Есть простой аналог людей в метро — это движение автомобилей по дороге. Вы замечали, что ВСЕ машины оборудуются так называемыми “поворотниками”? А еще — стоп-сигналами? С чего бы это, не задумывались?

Или вас также бесит, когда на дороге приходится включать поворотник — типа, “да какое дело сзади едущему придурку, что Я собираюсь делать?! Кто он такой, этот мерзавец? Почему Я обязан (!) перед ним отчитываться? Где хочу, там и поворачиваю!!”

Идейный жлоб (он же либертарианец) не должен на дороге включать никакие там поворотники. Это — насилие над личностью! До каких пор будет продолжаться этот беспредел?!”