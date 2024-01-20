Учёные: Ванга делала все свои предсказания для торжества сионизма на Земле

Биограф болгарской ясновидящей Вангелии Гуштеровой Велизар Властимиров опубликовал несколько десятков новых документов из её личного архива. Оказалось, что знаменитая предсказательница была тайной иудейкой и большую часть своей жизни работала на израильскую разведку «Моссад».

«До конца своих дней баба Ванга была верной дочерью Израиля и мечтала увидеть постройку Третьего храма в Иерусалиме. Но важно отметить, часть своих пророчеств она делала сама, а не просто транслировала сообщения со своей исторической Родины», – рассказал Властимиров.

Глава «Моссада» Давид Барнеа подтвердил, что ясновидящая была одним из ведущих агентов спецслужб Израиля в XX веке, и пообещал добиться установки ей памятника в Иерусалиме.

«Мы помним заслуги всех, кто защищал и продвигал наши ценности, а Ванга сделала очень много для торжества сионизма на Земле. Поэтому долг еврейского народа — достойно почти её память», – объявил главный разведчик Израиля журналистам.

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