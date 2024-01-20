Учёные: Ванга делала все свои предсказания для торжества сионизма на Земле
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Биограф болгарской ясновидящей Вангелии Гуштеровой Велизар Властимиров опубликовал несколько десятков новых документов из её личного архива. Оказалось, что знаменитая предсказательница была тайной иудейкой и большую часть своей жизни работала на израильскую разведку «Моссад».
«До конца своих дней баба Ванга была верной дочерью Израиля и мечтала увидеть постройку Третьего храма в Иерусалиме. Но важно отметить, часть своих пророчеств она делала сама, а не просто транслировала сообщения со своей исторической Родины», – рассказал Властимиров.
Глава «Моссада» Давид Барнеа подтвердил, что ясновидящая была одним из ведущих агентов спецслужб Израиля в XX веке, и пообещал добиться установки ей памятника в Иерусалиме.
«Мы помним заслуги всех, кто защищал и продвигал наши ценности, а Ванга сделала очень много для торжества сионизма на Земле. Поэтому долг еврейского народа — достойно почти её память», – объявил главный разведчик Израиля журналистам.
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