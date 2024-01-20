 

Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности спать где и когда угодно

20.01.2024, 19:20, Разное
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Даниил Медведев, российский теннисист, поделился своей необычной способностью, его рассказ опубликован на YouTube-канале Australian Open TV. Он утверждает, что способен засыпать где угодно и в любое время.

Медведев объяснил, что в молодости, до 21 года, он иногда толком не спал и не отдыхал, что не всегда оказывалось полезным для его игры. Однако он считает, что это практика игры без полноценного сна могла помочь ему в достижении текущих результатов.

Недавно, после длительного матча, который завершился в 03:39 по местному времени и продлился более четырех часов, Медведев выразил свою благодарность болельщикам за их поддержку. В этой игре он победил финского соперника Эмиля Руусувуори.

Сейчас Медведев готовится к следующему раунду, где ему предстоит сыграть с португальским теннисистом Нуну Боржешем в 1/8 финала Australian Open.


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