Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности спать где и когда угодно

Даниил Медведев, российский теннисист, поделился своей необычной способностью, его рассказ опубликован на YouTube-канале Australian Open TV. Он утверждает, что способен засыпать где угодно и в любое время.

Медведев объяснил, что в молодости, до 21 года, он иногда толком не спал и не отдыхал, что не всегда оказывалось полезным для его игры. Однако он считает, что это практика игры без полноценного сна могла помочь ему в достижении текущих результатов.

Недавно, после длительного матча, который завершился в 03:39 по местному времени и продлился более четырех часов, Медведев выразил свою благодарность болельщикам за их поддержку. В этой игре он победил финского соперника Эмиля Руусувуори.

Сейчас Медведев готовится к следующему раунду, где ему предстоит сыграть с португальским теннисистом Нуну Боржешем в 1/8 финала Australian Open.