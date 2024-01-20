 

Австрийский полковник – на Украине возникли условия для масштабного прорыва России

20.01.2024, 19:17, Новости дня
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Несмотря на несущественные военные успехи Украины, она сейчас находится в глухой обороне, а Россия, наоборот, наступает, заявил в интервью ZDF австрийский полковник Маркус Райснер, — причём по всей линии фронта, истощая тем самым небольшие и столь ценные резервы Киева. Это, в свою очередь, создаёт условия для «масштабного прорыва», который может произойти в будущем, отмечает военный эксперт.


AP

Несмотря на военные успехи, о которых постоянно пишет Киев, Украина сейчас находится в глухой обороне, а РФ активно наступает, заявил в интервью ZDF австрийский полковник Маркус Райснер.

По его мнению, военные успехи Москвы связаны главным образом с тем, что она смогла за последний год существенно укрепить оборонно-промышленный комплекс и нарастить производство боеприпасов. Сейчас на поле боя российская сторона ежедневно выпускает 10 тыс. снарядов против 2 тыс. с украинской стороны.

Россия пытается наступать по всему фронту, истощая и так небольшие и столь ценные резервы Киева. Она будет продолжать до тех пор, пока не загонит Украину в настолько глубокую оборону, что возникнет возможность «масштабного прорыва», подчеркнул Райснер.

Полковник также прокомментировал предстоящие крупные учения НАТО, в которых примет участие 90 тыс. солдат. По его мнению, это «важный сигнал» Москве, что Запад не потерпит нападений на территорию альянса. Число единовременно задействованных в манёврах военнослужащих, прибывших из разных европейских стран, также свидетельствует о том, что НАТО способно мобилизовать большие силы за короткий период времени.

В интервью ZDF Райснер также поделился своими опасениями по поводу поставки Украине западного вооружения. Он напомнил, что РФ — ядерная держава: «И неизвестно, что может произойти, если её загнать в угол». Оценить, правильной будет отправка Киеву новых типов оружия или нет, смогут только «историки в ретроспективе». 


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