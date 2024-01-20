 

Французские фермеры заблокировали дорогу сеном в знак протеста

20.01.2024, 19:17, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Французские фермеры вышли на протесты и заблокировали дороги стогами сена. Как пишет France info, таким образом они протестуют против повышения цен на топливо и требуют более широкого доступа к воде для орошения полей.

Дороги заблокированы стенами из сена. Действия фермеров у Тулузы не остались незамеченными, они на много часов заблокировали движение.

ЖЕРОМ БЕЙЛЬ, фермер в Монтескьё-Вольвестр: Здесь начинается страна фермерского сопротивления!

ЖЕРОМ БЕЙЛЬ: Мы не сдадимся, пока премьер-министр не представит конкретные меры, чтобы фермеры могли жить на заработок со своей работы, учитывая орошение.

Главная причина беспокойства фермеров — доступ к воде, который, по их словам, сильно ограничен и не отвечает потребностям их культур, а также объявление о повышении стоимости топлива, отпускаемого не для автомобильных нужд.

Та же картина в департаменте Арьеж. Там тоже и тракторы стоят, и люди так же твёрдо настроены.

СЕБАСТЬЯН ДЮРАН, вице-президент профсоюза FDSEA 09: От этого зависит наше выживание, иначе мы умрём. Государство нас душит всеми этими нормативами. На уровне нормативов у нас нет никакого продыху. Они считают нас преступниками.

Эти акции резонируют с крупными демонстрациями, которые в последние дни организуются в Германии, чтобы протестовать против отмены субсидий на покупку дизеля для сельскохозяйственных нужд. На данный момент там фермеры добились того, что эту меру растянут на три года, вместо того, чтобы ввести за один присест.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.  

 


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