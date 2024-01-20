В РФ создан аналог гипса, накладываемый как обычный бинт

Как сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы, представители Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова создали аналог традиционной гипсовой повязке, накладываемой с целью фиксации конечностей при переломах.

В данном случае речь идет об инновационной разработке, накладываемой на травмированный участок тела после смачивания водой. Основу своеобразного фиксирующего бинта составляет армирующий материал, состоящий из стекловолокна и полиэстера, а метод вязания нитей повышает степень упругости ткани и минимизирует вероятность разрывов.

Основное отличие нового материала от аналогов заключается в быстром затвердевании, в то время как антибактериальная и антисептическая подкладка исключает риск инфекции в случае фиксации открытых переломов.